Украинский министр: Украина бедна, потому что украинцы слишком много едят

Киев, , 19:29 — REGNUM Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что благосостояние украинских граждан было бы заметно лучше, если бы они поменьше ели. Об этом он заявил журналистам сегодня, 10 августа.

Министру задали вопрос: почему в Германии у граждан на питание уходит 14% заработка, а на Украине 50% и более.

Рева считает, что это связано с тем, что на Украине слишком много едят.

«Тут система приоритетов. Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чём-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно», — заявил чиновник.

По мнению Ревы, на Украине есть такая историческая традиция — «голодоморы».

»Войны заставляли их (украинцев — ИА REGNUM ) относиться к проблеме питания не так, как в других странах», — заявил министр социальной политики.

Рева отдельно указал на особое отношение украинцев к хлебу.

«Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому, что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми», — утверждает он.

Примечательно, что чиновник ничего не сказал о том, что средний доход в Германии в несколько раз выше, чем на Украине, и объясняется это наличием в Германии высокоразвитой разветвленной экономики, а не тем, что немцы якобы меньше едят.