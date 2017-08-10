99 домов внесли в реестр «нового аварийного жилья» активисты ОНФ

Москва, , 18:55 — REGNUM Общероссийский народный фронт подвел итоги работы реестра «нового аварийного жилья» за три года. Как сообщают в пресс-службе ОНФ, за это время реестр стал действенным инструментом общественного контроля качества домов, построенных по программе расселения аварийного жилья. Эксперты ОНФ смогли добиться устранения строительных дефектов в 61 доме, и 1,2 тыс. семей получили свое законное качественное жилье.

Напомним, в ходе мониторинга исполнения указа президента РФ по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем летом 2014 года эксперты центра ОНФ «Народная экспертиза» обнаружили системную проблему — новые дома по программе расселения аварийного жилья порой сдавались в таком безобразном состоянии, что мало чем отличались от тех ветхих домов, из которых люди должны были выехать. В результате родилась идея систематизировать такие сведения и создать реестр, в который бы включались дома со значительными строительными дефектами — так называемое «новое аварийное жилье».

Всего за время существования реестра эксперты внесли в него 99 домов из 27 регионов общей площадью 119 тыс. кв. м, в которых проживали более двух тысяч семей. «Ведя этот реестр, мы сумели создать действенный механизм взаимодействия граждан, Минстроя России, Фонда содействия реформированию ЖКХ, региональных и муниципальных органов власти в целях исправления выявленных строительных недостатков, — сообщил руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков. — В регионах разрабатываются «дорожные карты» устранения нарушений в домах, построенных при реализации программы по расселению аварийного жилья, проводятся рейды для проверки качества домов. Все это позволяет гражданам в итоге получить нормальное жилье».

За три года Народный фронт добился устранения строительных дефектов в 61 доме общей площадью 72 тыс. кв. м, и 1,2 тыс. семей смогли получить свое законное качественное жилье. Только за первые шесть месяцев 2017 года удалось добиться устранения недостатков в 14 домах, в которых проживают 250 семей. В итоге сейчас на контроле у активистов стоит 38 домов в 16 регионах.

Центр «Народная экспертиза» сформировал предложения по решению подобных проблем и представил их главе государства на «Форуме действий» ОНФ в 2014 году. Президент поддержал предложения Центра и дал соответствующие поручения, во исполнение которых с 1 января 2016 года стала обязательной государственная экспертиза проектной документации малоэтажных многоквартирных домов, а 3 июля 2016 года была установлена ответственность строительных саморегулируемых организаций (СРО) за качество работы своих членов. Благодаря этим изменениям, а также постоянному контролю активистов Народного фронта, удалось более чем в два раза по сравнению с 2015 годом снизить долю строительства домов со значительными дефектами — с 16% до 6%.

Но есть ситуации, которые разрешаются крайне медленно из-за отсутствия должного внимания к проблеме со стороны местных властей. И здесь ответственность должны нести лично главы регионов, которые, согласно поручению президента, должны обеспечить контроль за устранением выявленных дефектов жилых помещений.

«Несмотря на то, что действующая программа расселения аварийного жилья заканчивается 1 сентября этого года, мы будем и далее добиваться от региональных властей устранения всех недостатков в домах из реестра. А так как, по решению президента, программа переселения будет продолжена, мы по-прежнему будем пристально следить за качеством предоставляемого гражданам жилья. В свою очередь, региональным властям нужно как можно скорее обеспечить исправление всех выявленных дефектов», — подчеркнул Виктор Рожков.