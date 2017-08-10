В Костромской области дополнительно отремонтируют 30 км дорог

Кострома, , 18:16 — REGNUM Высвобожденные от содержания трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» средства направлены на ремонт 30 километров дорог в муниципальных образованиях Костромской области. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили на пресс-конференции представители дорожных служб региона.

«Ремонтные работы начались в Костромском районе — восстанавливаются подъезды к комплексу Шувалово, поселку Прибрежный и санаторию «Колос». На трассе Буй — Галич намечено асфальтирование проблемного участка, по два километра вблизи Пыщуга, Павина и Вохмы. По четыре километра будут отремонтированы в Макарьевском районе — это дорога на Нежитино, в Межевском районе — участок на Верхнеспасское, а также в Парфеньевском — на Николо-Полому», — сообщил руководитель предприятия «Костромаавтодор» Александр Шведов.

Также планируется отремонтировать «отдельные участки дорожного покрытия» в Чухломском, Солигаличском и Шарьинском районах.

Глава «Костромаавтодор» утверждает, что перечисленные работы «выполнены уже на 80%». Напомним, средства для дополнительного ремонта оказались в распоряжении областных властей благодаря передаче стратегической трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» с областного на федеральный баланс.

Читайте также: Федеральный бюджет забрал главную дорогу Костромской области. Чего ждать?

Читайте ранее в этом сюжете: Федеральный бюджет забрал главную дорогу Костромской области. Чего ждать?