Севастопольские общежития преобразовали в жилые дома

Севастополь, , 18:02 — REGNUM Правительство Севастополя перевело общежития в статус многоквартирных жилых домов и распределило их по управляющим компаниям. Постановление правительства о ликвидации ГУП «Общежитие» принято на заседании 10 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов заявил, что фактически все 96 городских общежитий перестали быть таковыми: люди живут в них постоянно, а не временно. По его данным, у многих собственников комнаты уже приватизированы.

Ликвидацию ГУП «Общежитие» чиновники объясняют неэффективной деятельностью по управлению домами.

«Объекты статуса общежития не подтверждают в рамках действующего законодательства, поэтому все объекты недвижимости перевели в многоквартирные дома и перераспределили по управляющим компаниям согласно территориальному признаку», — сказал Чибисов.

Он сообщил, что в 28 домах собственники выбрали управляющие компании, остальные должны определиться с выбором до 1 сентября.

Власти города намерены использовать жилье для расселения либо социального найма.

Врио губернатора Дмитрий Овсянников распорядился изучить вопрос «с точки зрения предоставления жилья, очередности, соцнайма, приватизации и управления».

Также правительственным постановлением 10 августа ликвидирован ГУП «Аэропорт Севастополь», который еще недавно собирались приватизировать.

Добавим, что планомерная ликвидация государственных предприятий укладывается в программу приватизации государственного имущества Севастополя до 2019 года. Правительство планировало изменить форму собственности 21 ГУПа, однако депутаты Заксобрания воспротивились этим планам.

В итоге приватизация коснется 11 предприятий, в том числе «Городского автозаправочного комплекса», «Севастополь Телекома», ГУПа «Севастопольский морской завод имени С. Орджоникидзе».

Читайте ранее в этом сюжете: Севастопольские депутаты настояли на сокращении приватизируемых ГУПов