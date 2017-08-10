Во Владимире решили продлить программу расселения аварийных домов

Владимир, , 17:55 — REGNUM Во Владимирской области разработана региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 — 2022 годах». Как сообщает пресс-служба региональной администрации, в нее вошли 289 домов, общая площадь которых составляет более 136 тысяч квадратных метров. В этих домах проживает 8 тысяч человек.

На расселение этих домов необходимо 4,5 млрд рублей. При этом в регионе надеются на помощь из Москвы. Сейчас Минстрой уже определяет источники и порядок финансирования программы.

Между тем, как сообщает областная администрация, в регионе завершено строительство всех домов в рамках программы переселения 2013−2017. Всего было построено 50 домов.

За это время переселено было почти 3,4 тысяч человек из 179 аварийных домов. Здания были признаны аварийными до 2012 года.

«Было затрачено 1,73 млрд рублей, из которых средства Фонда содействия реформирования ЖКХ составили 1,1 млрд рублей, средства областного бюджета — 350,5 млн рублей и средства местных бюджетов — 280,8 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2015 года Владимирская область стала третьей из 84 субъектов России по уровню выполнения программы переселения жителей из аварийного и ветхого жилья.

В 2016 году во Владимирской области на 42,7% был перевыполнен план по расселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

Несмотря на такие хорошие показатели, в регионе было немало случаев, когда жители оказывались недовольными переселением. Так, в 2017 году в городе Киржач Владимирской области затопило подвал дома №80 на улице Космонавтов. Дом как раз и был построен по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Примечательно, что изначально люди не хотели переселяться в это здание: вдобавок к тому, что дом находится в отдаленном районе и стоит, по сути, на болоте, Госстройнадзор выявлял серьезные нарушения при строительстве.

Горожане переехали в этот дом в 2016 году, в том числе, и из дома №5 по улице Шелковиков. В январе 2016 года местные СМИ сообщили о том, что при выселении жителей, судебные приставы воспользовались грубой силой, а также применили электрошокеры. При этом, по словам жильцов, от сотрудников службы сильно пахло алкоголем.

Отметим, что также в области есть дома, которые были признаны непригодными для жилья, но почему-то их расселение затянулось на многие годы. К примеру, в марте 2016 года сообщалось, что в областном центре жильцы дома на улице Элеваторной 13 лет живут в квартирах, признанных непригодными для проживания еще в 2003 году. Однако только в 2014 году жильцам удалось добиться того, что город взял дом на баланс и признал аварийными. По программе переселения его могут расселить только к 2020 году. К делу подключилась прокуратура, которая попыталась решить проблему нарушения законодательства через суд.

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