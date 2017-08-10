«Яичный скандал» в ЕС дошёл до Латвии

Рига, , 17:48 — REGNUM Скандал с зараженными яйцами, который коснулся нескольких стран ЕС, вызвал ощутимые колебания спроса на продукцию латвийской «Balticovo», заявил председатель правления компании Вадим Власов, сообщает LETA.

Он указал, что получивший широкий резонанс скандал о присутствии запрещенного вещества фипронила в яйцах — крупнейший такого плана в Европе, связанный с безопасностью яиц. «Этот скандал не окажет позитивного влияния на потребление яиц в странах ЕС. Он распространился на уровне нескольких стран, в результате чего портится репутация яиц как продукта питания», — отметил Власов.

Председатель правления «Balticovo» считает: несмотря на то, что яйца — одни из самых полезных продуктов питания, потерпевшими в этой ситуации окажутся все производители яиц в долгосрочной перспективе, так как скандал затронул самый важный приоритет любого производителя продуктов питания — безопасность продуктов. «События с яичным скандалом уже вызвали значимые колебания спроса на продукцию «Balticovo», однако самые значительные изменения в целом пока не произошли», — сказал Власов, добавив, что предприятие следит за ходом событий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей предупреждает об угрозе для здоровья при употреблении в пищу куриных яиц из стран Евросоюза. По информации Роспотребнадзора, в ФРГ зафиксированы случаи обнаружения в куриных яйцах фипронила, опасного для человеческого организма вещества. Это вещество обычно применяют для уничтожения различных насекомых. В частности, содержащие фипронил яйца были также обнаружены в Бельгии и Голландии.

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