Счётная палата с начала 2017 года выявила нарушений на 1,1 трлн рублей

Москва, , 17:47 — REGNUM Счётная палата в ходе контрольных мероприятий за первое полугодие 2017 года выявила нарушений на общую сумму свыше 1,1 трлн рублей. Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным 10 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если по итогам 2016 года у нас было 965 млрд рублей и 3845 нарушений, то за первое полугодие 2017 года это уже 2631 нарушение и 1,13 трлн рублей», — приводит слова Голиковой пресс-служба Кремля.

Председатель Счётной палаты отметила, что в среднем на одно контрольное мероприятие в 2016 году приходилось 15 нарушений по объёмам порядка 3,7 млрд рублей, а в первом полугодии 2017 года — уже 18 нарушений и 6,9 млрд рублей.

По словам Голиковой, на первом месте остаются нарушения в сфере бюджетного и бухгалтерского учёта. «Причём это не технические ошибки, — подчеркнула она. — Из этого объёма — 1,13 трлн — 629 млрд, или 62%, — это эти нарушения».

При этом рост числа выявленных нарушений в 2017 году глава Счётной палаты объяснила «опрозрачиванием», которое стало следствием внедрения в 2016 году информационной системы удалённого аудита. В неё были интегрированы все информационные системы федеральных органов.

«То есть мы в режиме онлайн получаем всю информацию и по этим информационным системам можем отслеживать практически нарушения, даже не выходя на объект», — пояснила Голикова.

Она добавила, что данная система также даёт возможность осуществлять предварительный контроль и не доводить ситуацию до фактического нарушения, при необходимости заблаговременно уведомляя субъектов финансово-хозяйственной деятельности о проводимом над ними контроле.