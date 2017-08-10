На Кубани решили сэкономить электроэнергию на подсветке памятников и домов

Краснодар, , 17:25 — REGNUM В Краснодарском крае власти рекомендовали ограничить архитектурное освещение зданий и сооружений, а также провести проверки готовности социальных учреждений к переходу на автономное электроснабжение. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 и 8 августа в Краснодарском крае был зафиксирован исторический максимум энергопотребления. Это связано с аномальной жарой, которая установилась на Юге России.

В пик курортного сезона и при крайне высоких температурах воздуха (до 40 градусов тепла только в тени) наблюдается интенсивное использование кондиционеров как в гражданском секторе, так и на предприятиях. Кроме того, из-за высоких температур понижается пропускная способность линий электропередач.

Вечером 9 августа в отдельных населённых пунктах на территории Юго-Западного и Славянского энергорайонов края был введен режим временного ограничения электроэнергии.

«По поручению заместителя главы региона Андрея Алексеенко, муниципальным образованиям края рекомендовано в период прохождения максимальных нагрузок и высоких температур в вечернее время отказаться или минимизировать использование архитектурного освещения зданий, памятников, фонтанов и прочих сооружений», — заявили в пресс-службе.

Также краевая администрация рекомендует провести проверки всех социальных объектов на предмет их готовности к переходу на автономное энергообеспечение.

Чтобы минимизировать риск отключения, сетевым и генерирующим компаниям региона рекомендовано отказаться от любых ремонтных работ, за исключением неотложных.