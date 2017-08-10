Латвийские предприниматели продолжают выводить бизнес из страны

Рига, , 17:22 — REGNUM Очередной представитель сферы общепита решил закрыть свое дело в Латвии и перевести его в другую страну. Об этом сообщила в социальной сети Facebook руководитель сети ресторанов Wok to Walk Линда Лиепиня, сообщает портал Mixnews.lv. В свою очередь, владелица кафе Baņuta решила закрыть свой бизнес «до лучших времен из-за налоговых поборов».

«Всему свое время. Вопрос отношения. Ищу консультантов по закрытию предприятия в Латвии или переводе его в другую страну», — пишет предпринимательница. При этом она указывает, что у заведений нет никаких долгов по налогам, ей приходится закрывать свой бизнес из-за «предвзятого» отношения к представителям данного сектора народного хозяйства Латвии со стороны Службы госдоходов.

«P.S. Налоговых задолженностей нет (не знаю, радоваться или плакать :)) На прошлой неделе была в СГД по своей инициативе, для обсуждения реформы кассовых аппаратов. Не знаю, что должно случиться, чтобы СГД сотрудничал с предпринимателями сферы общественного питания, к которым изначально относятся как к ворам», — написала предпринимательница.

Пользователи социальной сети Facebook стали выражать сожаление и сочувствие по поводу такого поворота событий, а также активно комментировать данный пост. «Государство идет к банкротству и это факт. У меня возник очень неудобный вопрос? Кому продала нынешняя власть наше государство и в какой момент мне надо начинать собирать чемоданы? И еще латвийские законодатели говорят о зарубежных инвесторах в нашей стране! Кто в такое государство захочет инвестировать? Предприниматели от Латвии бегут как от огня», — пишут комментаторы.

В свою очередь один из комментаторов призвал людей «встать на ноги» и бороться с власть имущими. «Все кричат, что русские и Россия плохие, плохо, что я, будучи латышом, могу сказать только то что, если бы мы во главе с Вайрой (экс-президент Латвии) не лизали бы Европе…, то у нас по-прежнему были бы свои сахарные фабрики, стекольщики, заводы, кирпичи, ВЭФ, металлурги, сельское хозяйство и так далее. Латвия самодостаточная страна, которая может себя обеспечить на 100%… Только квоты, жадность и прочее могло все ликвидировать… Были бы без Европы, ок, может быть медленнее, но все же, шли бы к своей цели и жили бы счастливо, наши шпроты и бальзам, сладости фабрики Laima всегда бы нашли рынок сбыта. И вся другая продукция. Латыши были и будут работящим народом, только к сожалению, руководители к нему никогда не были лояльны… попросту продажные… и в этом боль и агония большинства народа. Это надо остановить, пока не поздно! Латыши, надо подняться на ноги…», — написал пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в декабре 2016 года, после сообщения о том, что предприятие Severstal Distribution сокращает производственные планы в Латвии и переносит часть производственного процесса за пределы страны, владелец крупнейшей фармацевтической компании в стране Grindeks Киров Липман заявил о том, что тоже собирается в ближайшее время перенести производство в другие страны.

«Скажу вам откровенно: я прекрасно понимаю мотивацию владельцев Severstal. Такое отношение ко мне лично и к бизнесу в целом вынуждают меня убраться из Латвии подальше. Я всегда был патриотом этой страны, что только не сделал на ее благо, а мне даже «спасибо» никто не сказал ни разу. Честно признаюсь, что я обижен на Латвию. Меня все достало тут!» — сказал Липман.

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