Латвия превращается в европейскую свалку

Рига, , 17:19 — REGNUM С 2030 года в странах Евросоюза разрешено будет захоранивать 5% отходов — столько, сколько остается после сжигания мусора, не подлежащего переработке. В свою очередь Латвия неспособна справиться даже со своим мусором, а помимо этого ежегодно в страну импортируются сотни тысяч тонн опасных отходов, пишет газета Diena.

По мнению издания, это происходит потому, что внутри ЕС ограничений для этого потока нет, а в Латвии от мусора можно избавиться очень просто, так как налог на природные ресурсы здесь меньше.

После того, как частично сгорела нелегальная свалка в Юрмале, территория была приведена в порядок на государственные деньги. Другим латвийским переработчикам именно эти пластмассовые отходы предлагались уже три года назад, в том числе предприятию Eco Baltia, рассказал его директор Янис Айзбалтс, и после того, как желающих не нашлось, 20 000 тонн были разбросаны «по углам Латвии».

Напомним, крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора произошел 18 июня. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров. Айзбалтс полагает, что шведы заплатили какой-то небольшой компании полмиллиона, и это стало чистой прибылью. «Это процесс, в котором фигурируют большие деньги — хватает и административной комиссии, и инспекторам по окружающей среде», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Государственное агентство среды бьет тревогу — в Латвию в больших количествах ввозят отходы от электронных товаров, основным поставщиком которых выступает Швеция. Именно оттуда чаще всего везут телевизоры, компьютеры и прочую технику. Здесь её, разбирают, ценный материал отдают на переработку, а все остальные детали выбрасывают на свалку.

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