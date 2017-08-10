Четверг, 10 Августа 2017 года
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Международные резервы России за неделю выросли на 0,3%

Экономика

Рост показателя связан с положительной переоценкой

Москва, 10 августа 2017, 17:17 — REGNUM  Объём международных резервов России за неделю вырос на 0,3%. Такие данные 10 августа приводит пресс-служба Центробанка.

Как сообщается, на 4 августа международные резервы России составили $420,1 млрд, что на $1,2 млрд больше, чем неделей ранее.

По данным регулятора, рост резервов связан с положительной курсовой и рыночной переоценкой.

Напомним, в апреле международные резервы России впервые с декабря 2014 года достигли уровня $400 млрд. Исторический максимум — $598 млрд — был зафиксирован в августе 2008 года.

Международные резервы России, иногда называемые золотовалютными резервами, представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Центробанка.

Они состоят из монетарного золота, резервной позиции в МВФ, специальных прав заимствования и средств в иностранной валюте.

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