Международные резервы России за неделю выросли на 0,3%

Москва, , 17:17 — REGNUM Объём международных резервов России за неделю вырос на 0,3%. Такие данные 10 августа приводит пресс-служба Центробанка.

Как сообщается, на 4 августа международные резервы России составили $420,1 млрд, что на $1,2 млрд больше, чем неделей ранее.

По данным регулятора, рост резервов связан с положительной курсовой и рыночной переоценкой.

Напомним, в апреле международные резервы России впервые с декабря 2014 года достигли уровня $400 млрд. Исторический максимум — $598 млрд — был зафиксирован в августе 2008 года.

Международные резервы России, иногда называемые золотовалютными резервами, представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Центробанка.

Они состоят из монетарного золота, резервной позиции в МВФ, специальных прав заимствования и средств в иностранной валюте.