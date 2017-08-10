Грузооборот Рижского порта продолжает сокращаться

Рига, , 17:13 — REGNUM В Рижском свободном порту за первые семь месяцев 2017 года перевалено 19,99 млн тонн грузов — на 5,8% меньше, чем за тот же период 2016 года, заявили в руководстве порта, сообщает LETA. Напомним, Рижский порт по грузообороту и числу обслуженных пассажиров является крупнейшим в Латвии.

Так, больше всего за семь месяцев перевалено сыпучих грузов — 12,401 млн тонн (+1,6%). Далее следуют генеральные грузы — 3,986 млн тонн (+11,5%) и наливные грузы — 3,602 млн тонн (-33,8%). Наибольший удельный вес в структуре перевалки грузов за первые семь месяцев года составил уголь — 36,8%. Угля перевалено 7,365 млн тонн — на 5,1% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года. Доля нефтепродуктов в структуре грузооборота составила 18,7%, контейнерных грузов — 17,8%, контейнерных грузов — 12,2%, лесоматериалов — 8,1%, химических грузов — 7,2%.

В июле 2017 года в Рижском порту было перевалено 2,478 млн тонн грузов, в том числе 1,567 млн тонн сыпучих, 624,8 тыс. тонн генеральных и 286,3 тыс. тонн наливных.

В 2016 году за первые семь месяцев порт перевалил 21,23 млн тонн грузов, за весь 2016 год — 37,07 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ряд экспертов связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты.

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