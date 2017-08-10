Губернатор Тверской области делает ставку на разведение осетров

Тверь, , 17:10 — REGNUM Новый цех завода по осетроводству открыт в городе Конаково Тверской области 10 августа. В открытии нового производства приняли участие губернатор Игорь Руденя и глава Росрыболовства Илья Шестаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона

«Сегодня предприятие является высокотехнологичным, полноценным производственным блоком, который позволяет осуществлять зарыбление не только Тверской области, но и соседних регионов Волго-Окского бассейна», — подчеркнул Игорь Руденя.

В открытом сегодня цехе будут производить малька и молодь осетровых рыб — это основное направление работы завода. Заявленная мощность составляет до 1,2 млн мальков в год и до 20 тонн рыбопосадочного материала.

В проект вложены инвестиции в сумме более 135 млн рублей. Работы по реконструкции и модернизации предприятия (Конаковский завод открыт в 1973 году и является первым в стране рыбоводческим предприятием индустриального типа) проводились в рамках федеральной целевой программы по развитию рыбохозяйственного комплекса. В планах также — капитальный ремонт старого рыбоводного корпуса.

В настоящее время на заводе выращивают малька для товарных хозяйств и искусственного зарыбления, осетра, стерлядь, бестера и другие виды осетровых, в том числе редкие

Глава Росрыболовства Илья Шестаков высоко оценил потенциал Тверской области в рыбоводной сфере: регион не только обладает широким водным фондом, но и расположен крайне удачно — между двумя крупнейшими центрами потребления, Москвой и Санкт-Петербургом.

«Поддержку в рамках госпрограммы будем оказывать и в дальнейшем», — добавил Шестаков.

Сегодня рыбоводческие хозяйства и предприятия имеют возможность воспользоваться федеральными субсидиями на возмещение процентных ставок по инвестиционным проектам и краткосрочным кредитам. В этом году впервые за пять лет субсидии рыбоводческим хозяйствам предоставлены и из бюджета Тверской области, а со следующего года эта мера поддержки будет расширена.

«В процессе развития туристической привлекательности и экономики Верхневолжья зарыбление водоёмов носит комплексный характер. Планируем проводить его не только на Иваньковском водохранилище, но и на других водоёмах Тверской области», — сказал Игорь Руденя.

По мнению губернатора, наряду с сохранением водного биоразнообразия и увеличением водно-биологических ресурсов, важно обеспечить эффективную рыбоохрану.

Во время визита в Конаково Игорь Руденя также сообщил, что Тверская область выступит с законодательной инициативой по наделению сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам функциями по рыбоохране. Это и другие предложения региона по улучшению системы охраны водных биоресурсов получили поддержку заместителя министра сельского хозяйства РФ — руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

«Госинспекция по маломерным судам обладает материально-технической базой и офисами на берегах водоёмов, сотрудники аттестованы. Если удастся совместить возможности ГИМС и рыбоохраны, это будет синергия, дополнительное усиление для выполнения полномочий по охране водных биологических ресурсов», — отметил Игорь Руденя.

Ранее на совещании по вопросам сохранения Волги, которое 8 августа провёл в Волгограде премьер-министр Дмитрий Медведев, губернатор озвучил предложение по усилению участия субъектов РФ в мероприятиях по рыбоохране.

Глава Росрыболовства поддержал инициативы региона и отметил заинтересованность Тверской области в совместной работе по защите биоразнообразия водоёмов.

«Нужно дать возможность субъектам направлять часть средств именно на рыбоохрану. Сейчас они лишены самой важной функции — не могут составлять административные протоколы в отношении нарушителей», — сказал Илья Шестаков.

По словам руководителя Федерального агентства по рыболовству, в настоящее время прорабатывается вопрос по наделению сотрудников рыбнадзора, охотнадзора и лесной охраны перекрёстными полномочиями, что позволит этим службам составлять протоколы о нарушениях требований законодательства в сфере рыбоохраны.