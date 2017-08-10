«Тимер банк» судится с крупным девелопером Казани за землю

Казань, , 17:20 — REGNUM ПАО «Тимер банк» пытается в суде расторгнуть договор аренды с девелопером крупнейшего в Казани торгового центра (ТЦ). Следующее заседание по делу пройдёт 15 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иск к АО «Инвестиционно-строительная компания «Тандем» подан ПАО «Тимер банк» в Арбитражный суд Татарии 22 мая 2017 года. Банк потребовал признать договор аренды земли от 1 января 2012 года недействительным, применить последствия недействительности сделки в виде возврата разницы между рыночной стоимостью арендных платежей и уплаченным по договору. Рыночную стоимость должны утвердить после проведения независимой оценки, ходатайство о которой заявлено в суде. В деле не указано, идёт ли речь об участке, на котором был построен торговый центр — основной проект ответчика, или нет.

По данным публичной кадастровой карты, ТЦ, возведённый в декабре 2005 года, стоит на нескольких земельных участках, находящихся в частной собственности. Из открытых источников известно, что ТЦ «Тандем» занимает надел площадью 8,2 га. Инвестором проекта выступил ПАО Банк «Ак Барс».

ТЦ многие годы входит в топ-5 Казани. По сообщениям казанских СМИ, осенью 2014 года единоличным владельцем акций ЗАО ИСК «Тандем» стала группа компаний банка «Ак Барс». В отчётности группы «Ак Барс» от 2016 года данная компания фигурирует как 100%-ная дочерняя компания банка. Между тем, по данным ЕГРЮЛ от 10 августа 2017 года, учредителем ЗАО, созданного в июне 2002 года, с того же года являются два физлица — Марат Гиниятуллин и Шариф Зарифов. Последний к тому же — гендиректор компании.

Примечательно, соучредитель ЗАО Шариф Зарифов совместно с директором и владельцем корпорации «ФОН» Анатолием Ливадой состоит в соучредителях республиканского благотворительного фонда «Наши дети». При этом в основной деятельности фонда, по данным ЕГРЮЛ, значится «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор строительного холдинга «ФОН» Ливада подозревается в том, что, сговорившись с группой лиц, в числе которых руководитель ООО «ФОН-Ривьера», он похитил более 2 млрд рублей. Деньги передавались горожанами за покупку квартир в строящихся домах в Казани и Набережных Челнах. До 13 августа Ливада проведёт в СИЗО, а следствие по делу продолжается. По информации следственных органов, в числе пострадавших от действий Ливады и группы — порядка 3,2 тыс. дольщиков.

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По информации с сайта группы компаний «ФОН», в портфеле застройщика в разных стадиях строительства пять проектов в Казани и Набережных Челнах. По данным суда, определением Арбитражного суда РТ от 9 ноября 2016 года компания признана банкротом. В апреле 2017 года в отношении неё установили внешнее управление на 18 месяцев — до 10 октября 2018 года.