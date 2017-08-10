Антироссийские санкции – новая головная боль для Армении

Ереван, , 16:45 — REGNUM Власти Армении продолжают уверять, что новые антироссийские санкции серьёзно не повлияют на экономику Армении. Эту точку зрения сегодня, 10 августа подтвердил министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян.

Санкции действуют давно, но как вы знаете наша экономика уже адаптировалась, и я пока не вижу причин для серьезных опасений», — сказал Караян.

В качестве доказательства министр привёл статистические данные, которые, по его словам, свидетельствуют о том, что для армянской продукции власти пытаются найти новые рынки.

«Если за первые шесть месяцев экспорт в Евразийский экономический союз вырос на 25%, то экспорт в Евросоюз увеличился на 20%. То есть, мы работаем над тем, чтобы диверсифицировать наши рынки и страны», — добавил министр.

В то же время он добавил, что всё же правительство анализирует, как отразятся санкции на Армении.

В свою очередь замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян считает, что когда в экономике России происходят негативные явления, очевидно, что они влияют на всех соседей.

Кризис в России повлиял и на члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Армению, и на не являющегося членом ЕАЭС Азербайджан, и на Грузию. Для всех нас очевидно: страны, которые каким-либо образом связаны с Россией — будь то в плане рабочей силы, экономических отношений или в плане реализации товаров, могут ощутить это воздействие. Это ни для кого не является секретом», — сказал Кочарян (цитата по panorama. am).

«Но Россия была и остаётся одной из стран, приоритетных для нас с точки зрения сотрудничества, в том числе экономического. Есть и ряд других стран, список которых мы утвердили на одном из недавних заседаний», — добавил заместитель министра.

3 августа правительство Армении приняло решение активизировать внешнеэкономическую политику, выделив 14 стран, для оживления экономических отношений с которыми будет проводиться соответствующая работа. Среди этих стран Россия, США, Китай, Иран, Грузия, ОАЭ, Франция, Германия, Италия, Канада, Ливан, страны Бенилюкса.

Армянская пресса сразу же обратила внимание на то, что в этой инициативе никак не упоминается Евразийский экономический союз, а в перечень выделенных стран из государств-членов ЕАЭС включена лишь Россия.

Сурен Караян сегодня заявил, что не согласен с точкой зрения, согласно которой Армения не делает ставку на ЕАЭС. А Шаварш Кочарян в этой связи сказал: «Нужно развивать экономические отношения со всеми странами, с которыми это выгодно».

Следует отметить, что по мнения некоторых экономистов, из-за того, что новые санкции США направленны в основном против российского нефтегазового комплекса, компания «Газпром», которая полностью снабжает Армению газом, может повысить тарифы на голубое топливо для Армении, в следствии чего может также подорожать и электричество, со всеми вытекающими от сюда последствиями.

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