Эксперт: Иск «Газа Украины» к ЭМСС – рядовой спор хозяйствующих субъектов

Москва, , 16:36 — REGNUM В ЭМСС назвали иск необоснованным, так как вступившим в силу определением хозяйственного суда Запорожской области от 10 мая 2016 года исполнение решения рассрочено до 30 ноября 2017 года.

«Разбирательства между дочерней компанией Нафтогаза Украины и ЭМСС — рядовой спор хозяйствующих субъектов, — уверен заместитель гендиректора ИК «Финам» Ярослав Кабаков. — Таких споров по поводу взыскания задолженности за потребленные энергоресурсы между крупными компаниями сотни, как на Украине, так и в России. Поэтому я бы не искал здесь никакой политической подоплеки и уж точно не стал бы говорить о том, что Нафтогаз обанкротит ЭМСС. На текущий момент мы имеем только зарегистрированный иск украинской нефтегазовой компании. Согласно украинскому законодательству, дальше суд должен назначить предварительное заседание, на котором уже решается вопрос о наличии оснований для возбуждения дела о банкротстве. До проведения такого заседания делать какие-то выводы о дальнейшем развитии событий преждевременно. Тем более, если сравнить сумму долга, которая звучит в требованиях газовиков, со стоимостью самого актива и вкладом, который один из крупнейших в Европе металлургических заводов вносит в украинскую экономику».

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