Турция возобновлиа судоходство по проливу Босфор

Стамбул, Турция, , 16:26 — REGNUM Власти Турции возобновили судоходство по проливу Босфор. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба министерства транспорта, судоходства и связи Турции.

Напомним, сегодня утром судоходство по проливу Босфор в обе стороны было временно остановлено. Сперва появилась информация, что в проливе якобы проходят поисковые работы. Утверждалось, что спасатели искали тело утонувшего в июле подростка, да так и не нашли.

Однако позже эту информацию опровергли в министерстве транспорта, судоходства и связи Турции. Там заявили, что пролив был перекрыт по запросу турецких военных. Точную причины перекрытия пролива так и не назвали.

Сейчас судоходство по проливу восстановлено.

Напомним, пролив Босфор, на берегах которого расположен крупнейший турецкий город Стамбул, соединяет Черное и Мраморное моря. Из Мраморного моря по проливу Дарданеллы можно попасть в Средиземное море.

Это один из важнейших проливов, так как через него страны черноморского региона, в том числе Россия, получают доступ к Средиземному морю и мировому океану.