Крупнейшие налогоплательщики Карелии добывают лес, руду и делают бумагу

Петрозаводск, , 16:24 — REGNUM Министерство финансов Карелии сформировало и выпустило в свет список пятидесяти крупнейших плательщиков в региональный бюджет по отраслям промышленности. В него вошли организации, формирующие значительную долю собственных налоговых доходов региональной казны. В основных отраслях экономики — лесозаготовительной, целлюлозно-бумажной и добыче полезных ископаемых — лидируют ООО «Карелиан Вуд Кампани» (Калевальский район), Сегежский ЦБК и АО «Карельский окатыш» (г. Костомукша).

В правительстве Карелии отдельно отмечают, что включенные в топ-50 кампании не только наполняют бюджет, что позволяет региону выполнять все социальные гарантии, но и отличаются высокой финансовой дисциплиной.

«Без преувеличения можно сказать, что топ-50 — это элита крупного бизнеса Карелии», - сказано в релизе пресс — службы республиканского правительства.

Отметим, что два гиганта карельской промышленности — Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат и ГОК в Костомукше — постоянно вкладывают деньги в свое развитие. Так, в г. Сегежа продолжается монтаж новой бумагоделательной машины компании Voith. На комбинате, в частности, с этим связывают выполнение своих планов: стать в следующем году второй в мире компанией по производству бумажной упаковки с объемами производства свыше 300 тысяч тонн (сейчас Сегежа четвертая). А ГОКе «Карельского окатыша» заработал третий по счету (и четвертый в стране) экскаватор-гигант ЭКГ-20КМ. Машина производства «Ижорских заводов» с ковшом в 20 кубометров заменила более дорогой в работе Caterpillar 6060.