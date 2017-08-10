Путин включил «Россети» в перечень стратегических предприятий

Москва, , 16:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о включении ПАО «Россети» в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом предусматривается увеличение доли государства в компании до 88,04%.

Напомним, в конце 2016 года Владимир Путин подписал указ о дополнительной эмиссии акций «Россетей» с обеспечением доли государства не менее 87,91%.

Правительству при этом было поручено подготовить документы для определения размера доли участия РФ в уставном капитале компании.

Публичное акционерное общество «Российские сети» — оператор энергетических сетей в России, одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн километров линий электропередачи, 496 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 773 ГВА.

«Россети» владеют и управляют дочерними и зависимыми обществами — Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями (МРСК), Федеральной сетевой компанией (ФСК ЕЭС), а также научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами, строительными организациями.

Консолидированная выручка Группы компаний «Россети» в 2016 году составила 904 млрд рублей.