Набережную в Симферополе хотят отремонтировать за счёт Москвы

Симферополь, , 16:18 — REGNUM Власти Симферополя хотят попросить из федерального бюджета около 800 млн руб. на реконструкцию набережной самой длинной реки Крыма Салгир, затянувшейся на неприлично долгий срок. О суммах и сроках на пресс-конференции в Симферополе 10 августа заявил глава городского совета крымской столицы Виктор Агеев.

«Сегодня идёт разработка проекта. Уверен, до конца года он будет завершён. Предварительная сумма — 800 миллионов рублей. Скорее всего, проект нужно будем делать через ФЦП и запрашивать деньги у федеральных органов. Ни городской, ни республиканский бюджет не смогут выделить столько денег на реконструкцию», — отметил Агеев, заверив, что проект будет вынесен на общественные слушания.

По его словам, его реализацию следует начинать с очистки русла реки. При этом город не может тратить деньги на очистку водоёмов, которые принадлежат федеральным органам. Сейчас чиновники пытаются урегулировать этот вопрос.

Напомним, что реконструкцию набережной реки Салгир ранее перенесли из-за протеста прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года власти Симферополя заложили в городской бюджет средства на реконструкцию участка набережной вдоль парка имени Гагарина. Изначально стоимость работ должна была составить около 790 млн рублей.

После оценки состояния территории спикером парламента Крыма Владимиром Константиновым общее финансирование реконструкции решено было увеличить до 1,5 млрд руб. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов рекомендовал городским властям провести реконструкцию набережной за счёт привлечения инвестиций со стороны строительных компаний.

При этом в начале августа новый главный архитектор Симферополя Ирина Иванова заявила, что реконструкция набережной, на разных участках которой месяцами лежат бесхозные сломанные деревья, реально угрожающие жизни многочисленных прохожих, будет проходить несколькими этапами. В частности, по её словам, в первую очередь, благоустроят прогулочную зону вдоль реки — постригут траву, высадят цветы, починят ограждения, отремонтируют старые и установят новые фонари, скамейки, урны.

«Это первый этап, чтобы город смог жить со своим парком и прогулочной зоной вдоль реки», — сообщила специалист, отметив, что очистку русла реки планируют уже на второй этап реконструкции, поскольку перед этим ещё предстоит провести соответствующую геологоразведку.

«Мы сделали проект реконструкции набережной, который сейчас будет проходить в экспертизу. Но для того, чтобы её пройти, нужно делать геологические изыскания, дабы устранить определённые проблемы. С того момента, как Салгир чистили в последний раз, прошло очень много времени. Пока что не знаем, в каком состоянии его дно», — пояснила тогда Иванова.