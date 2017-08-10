Стоимость украденной в Калужской области электроэнергии достигла 20,6 млн

Калуга, , 16:27 — REGNUM За шесть месяцев 2017 года специалисты «Калугаэнерго» выявили 485 фактов безучетного потребления электроэнергии и 175 случаев бездоговорного энергопотребления в Калужском регионе. Общий объем похищенной электроэнергии составил 5856 тыс. кВт*ч, сетевой компании нанесен ущерб в размере 20,66 млн рублей. Об этом 10 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель компании Наталья Копоня.

Она подчеркнула, что от действий воров страдают исправно оплачивающие счета жители.

«В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров», — напомнила Копоня.

Отметим, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их уголовным преступлением и рассматривать как хищение.

Напомним, с 1 января 2016 года в Российской Федерации увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.