Чиновников обвинили в завышении цен на каски для минобороны Украины

Киев, , 16:27 — REGNUM Пятеро служащих министерства обороны Украины были обвинены в халатности, повлекшей безосновательные расходы ведомства, сообщает 10 августа пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, обвинительные акты также были составлены на двух служебных лиц коммерческого предприятия, которые обвиняются в хищении средств на сумму более 34,1 млн гривен ($1,33 млн).

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По данным Генпрокуратуры Украины, указанные чиновники в 2014—2015 годах совершили по халатности покупку касок и бронежилетов для ВСУ с завышенной стоимостью, а именно включили в их стоимость НДС. Отмечается, что данный вид снаряжения избавляется от налога на то время, пока Киев ведет боевые действия в Донбассе.

Из-за действий чиновников минобороны Украины переплатило за снаряжение более 34,1 млн гривен ($1,33 млн). В свою очередь, главный бухгалтер и директор предприятия, продавшего военное снаряжение, незаконно присвоили себе указанные средства.

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Всем пятерым чиновникам предъявлено обвинение в служебной халатности по отношению к военной службе, а двум работникам предприятия — в хищении чужих средств в особо крупных размерах.

Напомним, ранее Генпрокуратура Украины начала расследование относительно хищений бюджетных средств в размере более 100 млн гривен ($3,8 млн) в ходе строительства так называемой «стены» на границе с Россией.

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