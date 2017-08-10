Городские дворы и набережные в Чувашии благоустроят по госпрограмме

Чебоксары, , 15:56 — REGNUM В Чувашии планируют принять государственную программу по благоустройству дворов и общественных территорий в городах. В 2018 году планируется на эти цели направить около 310 млн рублей, из них наибольшую долю составят федеральные средства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Минстрой Чувашии вынес на обсуждение государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики на 2018−2022 годы». Цель программы — повышение качества городской среды, что позволит повысит качество уровня жизни. Власти считают, что это поможет создать «единые подходы» формирования городской среды с учётом территориальных особенностей и «универсальные механизмы вовлечённости» граждан в реализацию мероприятий. В рамках программы будут благоустраиваться как дворы, так и значимые общественные площадки — площади, набережные, пешеходные зоны, скверы и парки.

Программа рассчитана на четыре года, её планируется запустить в 2018 году. Согласно предварительным расчётам, объём финансирования в 2018 году составит 307,3 млн рублей, из них наибольшая нагрузка ляжет на федеральный бюджет: ожидается привлечь 266 млн рублей (86,45% от общей суммы). Республика выделит порядка 20 млн рублей (6,5%), местные бюджеты — 21,6 млн рублей (7,05%). Внебюджетные источники не предусмотрены.

По данным Минстроя Чувашии, в республике в настоящее время «большая часть дворовых и общественных территорий муниципальных образований имеют низкий уровень благоустроенности». «Данная проблема», по мнению министерства, «выражена в отсутствии на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточного освещения и т.д.».

В 2017 году в Чувашии в рамках программ по формированию современной городской среды в девяти муниципальных образованиях благоустраивается 71 дворовая и 14 общественных территорий, а также четыре парка.