Составлен рейтинг самых востребованных туристских услуг в Горном Алтае

Горно-Алтайск, , 15:49 — REGNUM Республика Алтай, благодаря чистейшему воздуху и великолепным пейзажам, ценится как среди любителей спокойного, созерцательного отдыха на природе, так и среди тех, кто предпочитает активный и экстремальный отдых. В Горном Алтае устраиваются сплавы по горным рекам, прогулки на катерах, экскурсии на квадроциклах, лошадях, велосипедах. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, ежегодно организуются альпинистские лагеря для тех, кто увлекается этим видом экстремального туризма.

Как рассказала министр экономического развития и туризма Республики Алтай Светлана Буйдышева, большинство из перечисленных услуг ориентировано на летние виды отдыха и туризма. Согласно опросам среди туристов, наибольшей популярностью пользуются различного рода экскурсии, которые позволяют глубже познакомиться как с природными, так и с историко-культурными ценностями региона, а также сплавы по горным рекам.

Рейтинг популярности услуг выглядит следующим образом:

— Водные сплавы (рафтинг востребован более чем у 50% туристов);

— Экскурсии к природным и историко-культурным объектам (41%);

— Экстремальные аттракционы (31%);

— Многодневные пешие и конные походы (18%);

— Лечебно-оздоровительные услуги (10%).

«Хочется отметить тенденцию увеличения числа спортивных мероприятий, которые служат событийными поводами для планирующих путешествие на Алтай, — говорит министр. — Ежегодно на территории республики проводится целый ряд крупных спортивных мероприятий по горному слалому и рафтингу. Ярким событием, которое впервые состоится в нашей республике в августе этого года, станет фестиваль по квадротуризму — «КвадроЭндуроДрайв-2017», он пройдет с 24 по 27 августа в окрестностях Телецкого озера».

Набирает популярность ультрамарафон «AltaiUltra-Trail». Летом этого года забег прошел в самом сердце Горного Алтая — на территории природного парка «Белуха». Наиболее длинная дистанция забега составила 155 километров, поучаствовать в этом мероприятии изъявили желание даже представители других государств.

Активно развивается деловой туризм, все больше корпораций, организаций проводят свои деловые мероприятия на территории Республики Алтай. Такая организация корпоративных мероприятий формирует эффективную корпоративную культуру и оказывает длительный положительный мотивирующий эффект. В связи с ростом спроса на этот вид услуг туристические компании уделяют все большее внимание развитию конференц-инфраструктуры.

Помимо этого, отметила министр, большой упор сделан на организацию и развитие круглогодичного туризма в республике. В ближайшее время, благодаря поддержке Ростуризма, в рамках федеральной программы по развитию внутреннего и въездного туризма в России планируется строительство механической системы оснежения на территории Всесезонного горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Манжерок». Это позволит увеличить продолжительность горнолыжного сезона, создать максимально комфортные условия катания, полноценную загрузку горнолыжных трасс и, как следствие, коллективных средств размещения кластера.

Как уже сообщало ИА REGNUM, около 657 тыс. туристов посетили Алтай за первые шесть месяцев этого года, что на 9,5% больше показателей за аналогичный период прошлого года. В прошлом году Алтай посетили более 2 млн человек. Власти республики неоднократно подчеркивали, что туризм в регионе является для них одним из приоритетных направлений развития, а в регионе ежегодно появляются новые направления и виды отдыха.