Бразильская компания Petrobras ожидает восстановления

Бразилиа, , 15:42 — REGNUM Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras 10 августа выпускает отчет по своим экономическим показателям за второй квартал, в котором, как ожидается, продолжится восстановление, показанное в течение первых трех месяцев 2017 года, когда компания получила прибыль в размере 4,449 млрд реалов ($1,429 млрд), сообщает ИА EFE.

Сокращение расходов, инициированное компанией, а также более низкая стоимость импорта бензина и рост экспорта нефти привели к положительному результату в первом квартале, что контрастируют с убытками в 1,246 млрд реалов ($396 млн) за тот же период в 2016 году.

Это второй квартал подряд, в котором компания Petrobras получает положительный результат и лучший результат в течение первых трех месяцев года, начиная с 2015 года.

В период с октября по декабрь 2016 года Petrobras зафиксировала прибыль в размере 2,510 млрд реалов ($799 млн). Несмотря на данный результат, компания закончила 2016 год с убытками в размере 14,824 млрд реалов (около $4,940 млрд), третий год подряд оставаясь в минусе.

Экономические проблемы, стоящие перед Petrobras, заставили директорат компании сократить инвестиции, запланированные на 2017 год с $20 млрд до $17 млрд, в то время как несколько активов были проданы с целью привлечения денежных средств и сокращения долговой нагрузки на компанию.

В первом квартале 2017 года Petrobras сократила свои расходы на 22%, до 2,3 млрд реалов ($732 млн), что отразилось, главным образом, на сокращении персонала, в основном, по плану стимулирования добровольных отставок.

В конце марта в Petrobras работало 65 220 сотрудников, на 17% меньше, чем год назад.

Несмотря на сокращение инвестиций, Petrobras планирует в 2017 году добыть 2,07 млн баррелей нефти, что должно помочь улучшить экономику компании.

В настоящее время нефтяная компания рассчитывает получить финансовую выгоду от ввода в эксплуатацию нескольких морских буровых платформ для добычи из предсолевых пластов в глубоких водах Атлантического океана, где, по оценкам специалистов, Бразилия располагает гигантскими запасами нефти.

Напомним, кризис в государственной компании Petrobras связан с крупнейшим в истории Бразилии коррупционным скандалом, в центре которого оказалась компания в 2015 году. В результате расследования внутри компании была обнаружена огромная коррупционная сеть, под следствие и в тюрьму попали десятки бывших чиновников, политиков и руководителей ведущих строительных компаний в стране, обвиненных в завышении контрактов на выполнение работ по заказу Petrobras.

В 2015 году Petrobras зарегистрировала рекордный дефицит 34,836 млрд реалов (около $11,6 млрд), что превышало дефицит в 21,6 млрд реалов ($7,2 млрд) в 2014 году.