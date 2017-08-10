И капремонт, и асфальт: в Ярославле московская фирма хочет успеть все

Ярославль, , 15:31 — REGNUM Ремонтом улиц и укладкой асфальта в центре Ярославля занимается московское ООО «Дельта Констракшн». Сумма контракта составляет 57 млн рублей. При этом «Дельта Констракшн», как исполнитель крупного подряда по капремонту домов, пока вышла лишь на половину объектов в областном центре. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, два крупных лота на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ярославской области достался московской компании ООО «Дельта Констракшн». Она оказались единственным участником торгов, которые в связи с этим были признаны несостоявшимися. В результате лоты были отданы фирме по максимальной цене — 270,3 млн рублей. Другой контракт по капремонту заключен на 139,9 млн рублей. То есть всего компания должна отремонтировать дома в регионе на 410,2 млн.

Между тем месяц назад депутат Ярославской областной Думы Василий Бобков раскритиковал работу фирмы «Дельта Констракшн».

«У меня в Ленинском районе 23 дома, контракт на капитальный ремонт которых выиграла московская фирма «Дельта Констракшн». Недавно я объезжал все эти объекты, работы ведутся только на одном… Это заведомо провальная ситуация», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Василий Бобков.

На сегодняшний день, по словам Василия Бобкова, ситуация не изменилась.

«Они бездействуют, подтверждаю это! На большей части объектов ничего не делается, к работам даже не приступали! Середина августа на дворе, не завезены даже стройматериалы, леса не поставлены — ничего! Они контракт выиграли — и чего-то выжидают, видимо, пытались вести переговоры с местными субподрядчиками. Естественно — эта московская организация взяла порядка 140 объектов по всю области, большая часть из них — в Ярославле. Для этого нужны огромные ресурсы, даже из расчета, что на одной крыше будут трудиться 10 человек. Странно, что организацию включили вообще в реестр участников («квалифицированных подрядчиков»). Не соблюдено требование — опыт работы не менее 3 лет. Согласно выписке организациидата регистрации 26.03.2015 г. , а отбор проводился в ноябре 2016-го», — говорит депутат Василий Бобков.

Информация о том, что ООО «Дельта Констракшн» получило контракт на ремонт улиц в самом центре Ярославля, в числе которых улицы Революционная, Кирова, Которосльная набережная, Первомайская, Почтовая, Народный переулок, Советский переулок, вызвало возмущение у самого депутата, так и у ярославской общественности.

При этом «закупка вследствие признания несостоявшимся запроса предложений осуществляется у единственного поставщика», сообщается в документации.

«Я в шоке» — коротко прокомментировал происходящее Василий Бобков.

«В первый раз аукцион не состоялся, отклонили обоих претендентов. Со второй попытки по ускоренной процедуре через запрос предложений заявился единственный участник из Московской области — «Дельта Констракшн». Я не понимаю почему с ними не расторгают контракты за то, что они устроили ад для жильцов, не возвращают немалые выплаченные авансы и их не вносят в реестр недобросовестных, а дают новые, даже непрофильные для них подряды?» — задает вопрос участник группы «Дороги Ярославля» Камиль Бикмурзин.

В самом региональном фонде капремонта корреспонденту ИА REGNUM отказались как-либо комментировать работу «Дельта Констракшн», а также предоставлять информацию о темпах работы данной компании по капитальному ремонту домов в Ярославской области.

Согласился говорить на эту тему лишь депутат облдумы, председатель Совета регионального Фонда капремонта Роман Фомичев. По его данным, в Ярославле ООО «Дельта Констракшн» вышло более чем на 50% объектов.

«Василий Бобков демонстративно вышел из Совета фонда уже давно, поэтому он не владеет актуальной и объективной информацией. Всегда выгоднее кричать, что все плохо. Есть одна серьезная проблема — низкое качество проектной документации, с этим и работаем. Что касается «Дельты Констракшн», то всего у них по Ярославлю порядка сотни объектов, они вышли более чем на половину из них, основная масса находится в стадии закрытия объемов. Уже были комиссионные объезды, по части домов приняты решения продолжить работы по завершению, по части — подписывать акты выполненных работ. Повторю, очень много изменений приходится вносить в проекты» — говорит Роман Фомичев.

Оптимистично настроен и директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов. Он сообщил, что «Дельта Констракшн» полным ходом ведет работы про ремонту дорог в центре Ярославля.

«Конечно, они уже вышли на ремонт дорог, работают. Сегодня выставляют бортовой камень, после этого идет фрезерование, потом приступят к асфальтировке. Мы всегда верим в подрядчика, надеемся на лучшее, что они сделают и качественно, и в срок», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Михаил Кузнецов.