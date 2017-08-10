Рубль живёт в противофазе с нефтью

Москва, , 15:12 — REGNUM Рубль 10 августа получил поддержку со стороны нефтяных цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук. Brent после консолидации на уровнях $51,5−52,5 в начале августа, продолжила восходящий тренд.

«Сегодня в моменте Brent поднималась к $53,3, но потом откатилась к $53. Это позволило в моменте курсу «доллар-рубль» опуститься к отметке 59,8. Это был благоприятный момент для покупки долларов — довольно быстро USD/RUB вернулся к 60. Несколько настораживает, что ослабляется рубль охотнее, чем укрепляется», — отметил эксперт.

По его мнению, «растущий тренд в нефти остаётся в силе. 10 и 11 августа будут опубликованы ежемесячных отчёты ОПЕК и Международного энергетического агентства о состоянии нефтяного рынка и мировом балансе спроса-предложения. Если отчёты будут хорошие, в ближайшие дни Brent может подняться в район $54−55».

«В этом случае пара USD/RUB может опуститься к 59−59,50, а EUR/RUB к 69−69,50. Впрочем, в последние дни рубль живёт в некоторой противофазе с нефтяными котировками. Когда 9 августа нефть росла, рубль находился под давлением, а когда рост нефти приостановился, он укрепился», — пояснил Ткачук.

«Безусловно, нефть — не единственный действующий фактор. Есть ещё геополитика (в частности, ситуация на Корейском полуострове), санкции западных стран, отношение инвесторов carry trade. В любом случае, повышенная волатильность рублю гарантирована», — считает эксперт.

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