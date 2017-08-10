Из Крыма постоянно пытаются вывезти иконы

Симферополь, , 15:03 — REGNUM Иконы лидируют среди культурных ценностей, которые вывозят с территории Крымского полуострова. В обратном же направлении чаще всего незаконно транспортируют продукты. Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал 10 августа начальник крымской таможни Владимир Авраменко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, несмотря на то, что перемещение икон не запрещено законом, многим всё же не удаётся соблюсти определённый разрешительный порядок.

«Перед вывозом или ввозом такого рода товаров, требуется разрешение специалистов, которые дают оценку возможности вывоза как на предмет культурной, так и на предмет исторической ценности. Исходя из этого, уже принимается решение, разрешать либо не разрешать вывоз», — пояснил Авраменко, напомнив, что отказ от декларирования таких товаров влечёт за собой возбуждение административных дел.

В частности, по его данным такие иконы изымаются и после принятия процессуальных или судебных решений дальше передаются либо в епархию, либо в Министерство культуры РФ.

«Через сайт Крымской таможни граждане могут обращаться за необходимыми разъяснениями. Услуга консультирования предусматривает до 30 дней для рассмотрения обращения. Однако в пик курортного сезона лучше, конечно, это делать заблаговременно», — отметил начальник крымской таможни.

Напомним, по информации службы, в первой половине 2017 года через государственную границу в Крыму перевезли свыше 100 тыс. тонн грузов общей стоимостью около 50 млн долларов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 10−15%.

При этом таможенники отмечают, что для нелегального ввоза товаров граждане часто пытаются использовать различные тайники и полости в своих автомобилях. Таким образом пытаются транспортировать различные продовольственные товары, однако встречаются и более экзотические случаи. Например, по словам, Владимира Авраменко, недавно некоторые «умельцы» пыталась ввезти в Крым большую партию патронов в кастрюлях и закатанных банках из-под томатной пасты.