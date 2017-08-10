Нефть пробила $53: что же рубль?!

Москва, , 15:03 — REGNUM Нефть на новых максимумах! Где ей еще быть, когда Саудовская Аравия после консультаций с крупнейшими хедж-фондами продолжает праздников «быков», сокращая в сентябре поставки черного золота на 520 тыс. баррелей/сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

«Когда в США еще не завершен сезон автомобильных поездок в США, а НПЗ бесперебойно перерабатывают нефть рекордными за всю историю наблюдений темпами? Когда Казахстан, Алжир, Иран, ОАЭ готовы наступить на горло собственной песне и пусть по крайней мере на словах улучшить показатель выполнения договоренностей по ограничению нефтедобычи? Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США вышел удачным, что сняло окончательный барьер для продолжения роста. Вопрос здесь в том, а не все ли позитивные факторы в цене», — задается вопросами эксперт.

«Пока можно констатировать, что потенциал роста еще есть и концовка недели пройдет на рынке энергоносителей в позитивном ключе. Котировки Brent стоит ждать на отметках $54 за баррель и выше», — считает Вернер.

«Что же рубль? Такой сценарий должен привести к его укреплению, но этого пока не происходит. Причина — геополитическая неопределенность и нежелание инвесторов покупать то, что несет в себе риск, — отметил он. — Такая история может растянуться и на следующую неделю, однако едва ли эволюционирует в полноценный вооруженный конфликт».

«Участники рынка расслабятся и иначе смогут взглянуть на перспективы российской валюты. Пока внешний фон не дает попутный ветер рублю есть поддержка в виде внутренних факторов. Минэкономразвития ожидает дефляцию на уровне в 0,3−0,5% по итогам августа, в годовом выражении рост потребительских цен замедлится до 3,3−3,6%», — считает Вернер.

«Почему бы ЦБ в сентябре понизить ставку может быть и на все 50 б. п. Интерес к российским долговым инструментам вернется, что окажет поддержку рублю. Его «прорвет». Вопрос — 11 августа или же на следующей неделе? Цель по доллару 58,80, по евро — 69,30. Если в пятницу рубль не укрепится, то уж наверняка не упадет. Рынок уже перестроился — в валюте пока доминируют продавцы», — полагает эксперт.

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