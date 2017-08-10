Демонтажные работы на костромском мосту завершены на 70%

Кострома, , 15:00 — REGNUM 70% демонтажных работ на мосту через Волгу закончены, — об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Планируется, что обе перекрытые полосы будут полностью готовы к 1 ноября. Уже завтра рабочие начнут восстанавливать дорожное покрытие переправы.

Ремонт двух свободных полос будет продолжен в следующем году.

«Работы идут по графику. Сроки для нас важны, но самое главное — качество ремонта. За этим мы очень внимательно следим. Работы идут под ежедневным контролем со стороны органов строительного надзора. Уверен, что качество работ будет на уровне, и город будет гордиться своим старым новым мостом», — подчеркивает глава города Виктор Емец.

За месяц с начала ремонта моста (9 июля) компания — подрядчик ООО «ММС» успела сделать следующее:

разобрала асфальтобетонное покрытие на съезде и мостовой части удалила гидроизоляцию

демонтировала защитный и выравнивающий слой бетона

разобрала деформационные шва

разобрала 4 км контактной сети электротранспорта

электротранспорта сделала 7 врезок под ливневку

очистила опоры и мостовые пролеты

Сейчас идет демонтаж ограждения и тротуарных плит

Напомним, ремонт моста через Волгу в городе Костроме начался в июне 2017 года и должен продлиться 2 года. Из четырех полоса две ремонтируются, две оставлены для проезда транспорта.

Частичное перекрытие моста вызвало заметные затруднения в дорожном движении. Чтобы попасть на другой берег по единственному мосту автовладельцы стоят в пробках на как минимум четырех улицах: Лесной, Ивана Сусанина, Магистральной и Нижней Дебре.

В дневное время мост закрыт для транзитных грузоперевозок.

Мост через Волгу был открыт в 1979 году, и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Постройка еще одного моста обсуждается в городе более 20 лет, однако проект не реализуется из-за отсутствия средств. На постройку новой переправы требуется около 4 лет и 20 млрд. рублей — сумма равная почти всей расходной части бюджета региона на текущий год.