Единый водоканал заработал в пяти районах Ленобласти

Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM ГУП «Водоканал Ленинградской области» приобрёл официальный статус ресурсоснабжающей организации и приступил к управлению объектами 23 муниципальных образований на территории пяти районов — Тихвинского, Лодейнопольского, Волховского, Подпорожского, Бокситогорского. Об этом сегодня, 10 августа, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Второй этап — переход под управление областного водоканала объектов водоснабжения и водоотведения оставшихся муниципальных образований этих районов — завершится до конца 2017 года. В 2018 году ГУПу перейдут объекты еще 21 муниципального образования на территориях Выборгского, Приозерского, Лужского, Сланцевского и Кировского районов.

Новая структура призвана снизить аварийность и улучшить ситуацию с надежным обеспечением жителей Ленинградской области чистой водой.

Как писало ИА REGNUM, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в феврале этого года также объявил о планах перевода региона на единый тариф на водоснабжение и водоотведение. Осуществить этот переход глава области предложил поэтапно, в течение 3−5 лет. Необходимость в едином тарифе обусловлена началом работы единого водоканала.

Напомним, власти Ленобласти решили создать единый водоканал, чтобы привлечь инвесторов в эту отрасль, обеспечить населению чистую воду и прекратить выбросы неочищенных стоков.

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Как сообщалось ранее, чтобы система водоснабжения и водоотведения Ленинградской области работала в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством, необходимо потратить 100 млрд рублей.

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