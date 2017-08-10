СГК начала промывать новые тепломагистрали в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, , 12:34 — REGNUM Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) приступили к работам по промывке новых трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в Рубцовске смесью воды питьевого качества и воздуха — гидропневматической промывке. Как сообщают в управлении по внешним связям СГК, это первый этап подготовки новой системы теплоснабжения к старту отопительного сезона.

Цель этих работ — очистка внутренней поверхности трубопроводов от случайно попавших в них во время строительства мусора, песка, грязи. Особенно тщательно энергетики будут контролировать промывку трубопроводов горячего водоснабжения. Работы специалисты СГК будут проводить до полного осветления промывочной воды и соответствия ее качества СанПиНу. Состав и прозрачность воды определяют лабораторным анализом. Контроль за соблюдением этих норм будет вести как сама компания, так и специалисты санитарно-эпидемиологической службы.

Первым на промывку поставлен участок теплосети по улице Карла Маркса от Южной тепловой станции до проспекта Рубцовского. Протяженность этого отрезка магистрали составляет 1200 метров. После проведения мероприятий отработанная вода, по согласованию с Рубцовским водоканалом, будет сливаться в канализационные колодцы.

«От качества выполнения работ по промывке систем напрямую зависит качество поставляемой в дома рубцовчан горячей воды, — заявил заместитель директора рубцовского подразделения СГК по эксплуатации тепловых сетей Олег Семеньков. — Мы понимаем свою ответственность и ведем тщательный контроль выполнения этих работ. Такая же процедура будет проведена и на остальных участках нового строительства и реконструкции тепловых сетей в городе».