В Хакасии за три недели до 1 сентября остаются обесточенными десятки школ

Абакан, , 14:25 — REGNUM Долг образовательной системы Хакасии за электроэнергию снизился, однако остаётся весьма значительным — более 50 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 августа, в АО «Хакасэнергосбыт».

По данным энергетиков, за три недели до начала нового учебного года в регионе обесточено около 30 образовательных организаций.

За истекший месяц по энергоплатежам учебных заведений рассчитались в нескольких муниципалитетах. Например, Усть-Абаканский и Бейский районы Хакасии частично расплатились за электроэнергию в школах после того, как там погас свет.

Долг Ширинского района Хакасии в размере 12 млн рублей пока остаётся неоплаченным. Однако в школы этого района возобновили подачу электроэнергии, так как ранее они серьёзно пострадали от ураганного ветра и града. Сейчас там восстанавливают кровлю и фасад, в зданиях работают строители, и электричество им необходимо. Энергетики сняли все ограничительные санкции после устного обещания местных чиновников найти деньги и погасить долги за свет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на конец июля 2017 года задолженность муниципальных образовательных учреждений Хакасии за электроэнергию составляла около 60 млн рублей. По словам энергетиков, задолженность образовалась ещё в прошлом году.

При этом в правительстве Хакасии ИА REGNUM сообщили, что «вопрос со школами, безусловно, будет решаться», и все школы к новому учебному году откроются и будут подготовлены.

Напомним, в июне 2017 года Ширинский район Хакасии пострадал от ураганного ветра и града. Строительные организации приступили к восстановлению пяти школ и одного детского сада. На эти цели выделено 20 млн рублей.

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