Директор ШГП и врио новгородского губернатора обсудили проекты в сфере ЖКХ

Великий Новгород, , 14:00 — REGNUM 9 августа в Великом Новгороде исполнительный директор федерального проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» (ШГП) Александр Козлов и врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин обсудили реализацию приоритетных партийных проектов в сфере ЖКХ и благоустройства. Среди них, помимо ШГП, можно выделить проекты «Городская среда» и «Парки малых городов».

Как напоминает газета «Взгляд», проект ШГП начал свою работу одним из первых с октября 2014 года. За это время обучение в школе прошли 1200 человек в Великом Новгороде и еще 400 по области. Это самый развернутый проект, он насчитывает 34 темы. Лекции на бесплатной основе читают руководители органов исполнительной власти и ресурсоснабжающих организаций. Подпроектом ШГП является «Школа грамотного общественного контролера». 9 августа на встрече Андрея Никитина и Александра Козлова были вручены сертификаты лучшим общественным контролерам Великого Новгорода.

В целом, обсуждение партийных проектов прошло на двух встречах с партийным активом, выпускниками «ШГП», руководителями управляющих кампаний, региональными координаторами и председателями общественных советов партпроектов. Сначала состоялся круглый стол на тему «ЖКХ — новое качество». Вечером в формате вопрос-ответ прошла вторая встреча, где ее участники обсудили существующие проблемы, возможности поиска решений из сложившихся ситуаций и подвели итоги.