Аксёнов просит крымчан не волноваться из-за ситуации с «Генбанком»

Симферополь, , 13:52 — REGNUM Привлечение крупного инвестора со стороны банка «Россия» для поддержки «Генбанка» позволит оздоровить финансовую систему полуострова и даст возможность создания более устойчивой конструкции, в результате которой крымчане получат доступ к расширенной линейке кредитных продуктов. Об этом на своей странице в Facebook сегодня сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Генбанк» является одним из основных финансовых инструментов в республике, именно поэтому мы были заинтересованы в его дальнейшей работе, увеличении капитализации и расширении линейки кредитных продуктов. В силу того, что банковского капитала было недостаточно для реализации программ, которые проводятся на территории Крыма, в качестве инвестора «Генбанка» привлечён Собинбанк, входящий в одну из крупнейших финансовых групп в стране, группу акционерного банка «Россия», — пояснил ситуацию Сергей Аксёнов.

При этом, по его словам, правительство Крыма полностью контролирует ситуацию, и «Генбанк» в полном объёме продолжит свою деятельность — никаких угроз для физических и юридических лиц нет.

«Стабильность банка гарантирована Центральным Банком Российской Федерации. Прошу крымчан не волноваться. На мой взгляд, привлечение такого крупного инвестора является процедурой оздоровления для финансовой системы и возможностью создания более устойчивой конструкции, в результате которой крымчане получат доступ к расширенной линейке кредитных продуктов, при этом, возможно, по более взвешенным ценам», — подчеркнул глава Крыма.

Также отметим, что сегодня Сергей Аксёнов заявил прессе, что все крупные компании-монополисты полуострова продолжают доверять банку.

«Крымэнерго», «Черноморнефтегаз» — все свои счета имеют в «Генбанке»… Моя карточка точно так же обслуживается в «Генбанке», — заверил он.

В то же время многие жители полуострова критично относятся к финансовому учреждению из-за низкого качества работы и обслуживания банка.

Генбанк — один из крупнейших банков полуострова, работающий с 1993 года. Инфраструктура учреждения включает более 100 структурных подразделений во всех населённых пунктах полуострова. На днях крымчанам на мобильные телефоны стали приходить сообщения о необходимости срочно снимать деньги с имеющихся счетов в банке, что вызвало ажиотаж со стороны вкладчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа Цб РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух российских банков. Лицензии лишились «Банк социального развития «Резерв» (г. Челябинск) и банк «Анелик РУ».

Собинбанк основан в 1990 году, с 2004 года входит в систему страхования вкладов. 100% акций Собинбанка принадлежат банку «Россия».

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