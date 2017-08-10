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Прогноз Минэкономразвития по дефляции далек от реальности

Экономика

РФ не стоит рассчитывать на ускорение дефляции из-за дешевеющих овощей и фруктов, уверен эксперт

Прогноз Минэкономразвития по дефляции далек от реальности
Анашкин Сергей © ИА Красная Весна
Экономика России

Москва, 10 августа 2017, 13:39 — REGNUM  Инфляция в августе не сможет снизиться до дефляционного уровня, как этого ждут в Минэкономразвития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Минэкономразвития РФ ожидает, что цены на овощи и фрукты могут упасть на 15% в ближайшие месяцы. Как отмечают в ведомстве, это может ускорить дефляцию и после 0,1% в июле она может достигнуть показателя в 0,3−0,5%.

«Прогноз Минэкономразвития относительно августовского снижения инфляции до дефляционного уровня в диапазоне 0,3−0,5% вряд ли будет реализован в реальности», — считает Деев.

Снижение цен на плодовоовощную продукцию под конец летнего сезона — это сезонная тенденция, которая проявляется из года в год и в этом ничего удивительного, указал он.

«Высокие показатели урожайности отдельных культур, а также растущая конкуренция за основные локальные рынки сбыта — традиционная составляющая катализатора дефляции», — пояснил эксперт.

Между тем, по его словам, говорить о какой-то тенденции уменьшения инфляции и ускорения дефляции сегодня рано.

«Не стоит забывать про компенсирующий эффект от роста цен на нефтепродукты и потенциального увеличения тарифов ЖКХ», — напоминает Деев.

Кроме того, отмечает он, необходимо помнить, что на Россию как развивающуюся страну не распространяются правила развитых рынков, когда малейшее проявление дефляции становится причиной резкого замедления потребительской активности.

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Инфляция