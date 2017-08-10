Украинский олигарх Ахметов препятствует налаживанию экспорта из ДНР

Донецк, , 13:30 — REGNUM Владелец компании СКМ, монополист металлургической, угольной, энергетической сфер на Украине, олигарх Ринат Ахметов развернул активную деятельность по недопущению продукции предприятий, перешедших под внешнее управление, на рынки других государств. Об этом сегодня, 10 августа, рассказал депутат Народного совета ДНР Владимир Бидевка, комментируя ситуацию на Харцызском трубном заводе.

«Ринат Ахметов просто бросил завод — уникальное предприятие, единственное в СССР по производству труб большого диаметра. И временная администрация была введена как ответ на блокаду со стороны Украины, которой, кстати, Ринат Ахметов даже не пытался противостоять. Более того, сегодня он хвастается созданием лабораторий по отслеживанию продукции производства ДНР, делая все для того, чтобы не дать этим субъектам продавать продукцию», — отметил депутат.

На заводе было введено внешнее республиканское управление.

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«Сегодня на заводе работают порядка 1500 человек, которые получают зарплату и имеют возможность решить свои проблемы, обратившись к депутатам, приемы граждан ведутся регулярно», — рассказал Владимир Бидевка.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на Харцызском трубном заводе, перешедшем под внешнее управление компании «Внешторгсервис», планируют возобновить производство в сентябре 2017 года.

«Завод находится в простое, сейчас ведутся переговоры по нахождению заказчиков. В планах предприятия к середине сентября запустить производство. Конечно, не сразу на полную мощность, но постепенно трудовой коллектив будет возвращаться к работе», — проинформировала руководитель Специального общественного штаба по контролю над предприятиями украинской юрисдикции по переводу под внешнее управление ДНР Ольга Позднякова.

Представитель штаба уточнила, что сейчас все сотрудники числятся на предприятии. Они получают две трети зарплаты, так как не возобновлено производство.

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Напомним, что Харцызский трубный завод был собственностью группы Метинвест, входящую в Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) украинского олигарха из Донецка Рината Ахметова.

После внедрения внешнего управления, пресс-служба Метинвеста сделала официальное заявление: «Вследствие требований руководства республик о необходимости перерегистрации предприятий, находящихся в так называемых ДНР и ЛНР, группа Метинвест заявляет о полной потере контроля над работой всех своих активов. Так как группа Метинвест не может нарушать законодательство Украины, компания считает невозможным продолжать какую-либо хозяйственную деятельность на этих предприятиях. Это заявление касается деятельности ЧАО «Енакиевский металлургический завод» (включая его Макеевский филиал — ЧАО «Макеевский металлургический завод»), ЧАО «Енакиевский коксохимпром», ЧАО «Харцызский трубный завод», ЧАО «Комсомольское рудоуправление», ЧАО «Краснодонуголь», ЧАО «Донецккокс» и совместного украинско-швейцарского предприятия ООО «Метален».

Вопреки тому, что в самом Метинвесте заостряют внимание на соблюдении украинского законодательства, на всех предприятиях Рината Ахметова, где ввели внешнее управление, уволили всех сотрудников без положенных финансовых выплат. Кроме того, гендиректор горно-металлургического монополиста Юрий Рыженков подтвердил, что компания украинского олигарха нарушала фискальное законодательство ДНР и не платила налоги. В тоже время он рассказал, что предприятия группы Метинвест работающие на территории ДНР только в 2016 году перечислили Украине около 1,4 млрд гривен, что составляет около 3,3 млрд рублей по курсу ЦБ РФ.

«Решение о прекращении работы наших предприятий на территории так называемых ДНР и ЛНР — это вынужденный шаг, который вызван нашим категорическим несогласием с требованием сменить украинскую юрисдикцию. Кроме того, в сложившихся условиях мы не можем контролировать деятельность предприятий и, соответственно, нести ответственность за происходящее на их территории. Предприятия группы Метинвест с самого начала военного конфликта на Донбассе были перерегистрированы на подконтрольной Киеву территории. Только за 2016 год эти предприятия перечисли в украинские бюджеты разных уровней около 1,4 млрд грн», — отметил Юрий Рыженков.

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Харцызский трубный завод производит широкий спектр стальных электросварных экспандированных труб диаметром 508−1422 мм (20−56 дюймов) с толщиной стенки 6,0−40,0 мм, рассчитанных на рабочее давление до 9,8 МПа для газонефтепроводов, тепловых электростанций и тепловых сетей общего назначения. Завод был основан в 1898 году, как котельно-мостовой завод на деньги Бельгийского анонимного общества и сперва изготовлял металлоконструкции для железнодорожных и речных мостов, вагонетки для шахт, стропила, дробилки. В 1913 году на заводе был построен первый в Российской империи трубный цех, который изготовлял трубы диаметром до 18 дюймов методом газово-кузнечной сварки «в накладку». На сегодняшний день производственные мощности позволяют выпускать 1,6 млн тонн труб в год, в том числе 200 тысяч тонн труб с одним продольным швом, длиной до 12 м, 450—600 тысяч тонн труб с антикоррозионным покрытием.

Трубы выпускаемые заводом использовались для постройки газопроводов: Дружба 1; Дружба 2; Уренгой — Петровск; Уренгой — Помары — Ужгород; Уренгой — Новопсковск; Уренгой — Центр 1; Уренгой — Центр 2; Ямбург — Елец 1; Надым — Пунга; СРТО — Торжок; Мыльджино — Вертикос; Средняя Азия — Центр; Шатлык — Хива; Ямал — Европа; Джанкой — Феодосия — Керчь; Ананьев — Измаил; Голубой поток; Заполярное — Уренгой; Египет-Иордания; Ирак.

Нефтепроводов: Приволжские нефти — Западная граница; Усть — Балык — Уфа — Курган — Алметьевск; Нижневартовск — Курган — Куйбышев; Сургут — Полоцк; Холмогоры — Клин; Тенгиз — Гурьев — Астрахань — Грозный; Одесса — Броды; Броды — Ужгород; ВСТО (Транснефть); Ванкорский проект (Роснефть).

Также продукция завода использовалась для строительства водопровода Гуанду — Редук (Бразилия).