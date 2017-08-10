Moody’s оценил риски для «Газпрома» от новых санкций США

Вашингтон, , 13:21 — REGNUM У российской компании «Газпром» могут возникнуть проблемы с привлечением проектного финансирования в рамках реализации проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в связи с новыми ограничительными мерами США против Российской Федерации. Об этом говорится в отчете Moody`s, поступившем в РБК.

«Закон о санкциях ставит под угрозу партнеров, инвесторов, кредиторов и подрядчиков «Газпрома» и создает риски того, что строительство обоих газопроводов будет задержано», — говорится в сообщении.

Эксперты агентства также считают, что санкции США в отношении РФ создают риск ослабления переговорной позиции «Газпрома» с Украиной по тарифам на транзит голубого топлива.

«Ослабление переговорной позиции «Газпрома» может привести к росту его транзитных расходов из-за более высоких транзитных тарифов», — говорится в сообщении.

Аналитики считают, что санкционный закон, который президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года, негативен для всего энергетического сектора РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах против РФ, Ирана и Северной Кореи. В ЕС этот законопроект вызвал беспокойство, поскольку он накладывает ограничения на сотрудничество с российскими компаниями по строительству трубопроводов.

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