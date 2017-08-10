Расселение аварийного жилья: в Карелии готовы помогать выехать за свой счёт

Петрозаводск, , 13:19 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Карелии предложил создать в республике региональную жилищную программу для тех жильцов аварийных домов, кто в состоянии за свой счет построить новое жилье. Такую идею Артур Парфенчиков озвучил во время рабочей поездки в Суоярвский район, в поселке Поросозеро. По программе расселения аварийного жилья здесь строили два дома, оба — на улице Лермонтова. Первый — 11-квартирное жилое здание — с 2016 года возводит компания «Шеф-монтаж». Строят с опозданием: несмотря на заверения, к июню 2017 года сдать не успели, уговорили власть передвинуть сроки на конец сентября. Со вторым домом ситуация еще хуже: его пыталась возводить компания «Альфа Менеджмент Групп». Застройщик так плохо работала и так часто срывал сроки, что переполнил чашу терпения карельского правительства. Госконтракт с компанией расторгли в начале года. В случае объекта в поселке Поросозеро компания оскандалилась дополнительно: вместо бетона, прописанного в смете, на стройплощадке использовали материал много дешевле. Теперь этот недострой на 6 квартир проще снести, чем достраивать. Благо местные власти уже купили для расселяемых людей квартиры на вторичном рынке — в самом поселке и районном центре, городе Суоярви.

Артур Парфенчиков потребовал провести следственные экспертизы, чтобы понять — есть в ситуации с поросозерским недостроем признаки нарушения закона, или нет. Кроме того, врио главы Карелии предложил создать региональную программу жилищного строительства. Войти в нее смогут жители аварийных домов: те, кто захочет построить свой собственный дом. Программа должна работать, по задумке Артура Парфенчикова, по принципу «одного окна», то есть, без бюрократии; люди смогут получать по минимальной цене песок и лес для строительства, а также земельные участки. Возможно землю будут раздавать бесплатно, отметил врио главы. Также предполагается, что участникам программы будут предоставляться льготные условия ипотечного кредитования.

Напомним, по исполнению федеральной программы расселения аварийного жилья республика Карелия находится под особым контролем президента. Крайний отчет Кремлю на эту тему, который сделал бывший губернатор Александр Худилайнен, закончился для последнего выговором от Владимира Путина. Нынешний руководитель региона, впрочем, пока пользуется доверием главы государства — Артур Парфенчиков получил время и дополнительное финансирование — 793 миллиона рублей. Нашла поддержку президента и «работа над ошибками», которую Артур Парфенчиков со своей командой выполняет за предыдущее карельское правительство: в республике нашли 23 950 квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, но в действующую программу расселения не попавшим. На ликвидацию этой чиновничьей ошибки необходим миллиард с небольшим. Карелия у федерального центра эти деньги попросила и сейчас ждет ответа.