Казанский пассажирский порт не был защищён от террористов?

Казань, , 13:21 — REGNUM Арбитражный суд Татарии отказал АО «Судоходная компания «Татфлот» в отмене административного наказания, которому его подверг Ространснадзор за многочисленные нарушения в подразделении — Казанском пассажирском порту. Среди выявленного ведомством в ноябре-декабре 2016 года — отсутствие детектора взрывчатых веществ и стационарного металлодетектора на двух КПП объекта. Это является нарушением из сферы антитеррористической защищённости объектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Напомним, требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе и к антитеррористической защищённости объектов, были утверждены постановлением Правительства РФ от 16 июля 2016 года. Именно их соблюдение и проверяло ведомство в Казанском пассажирском порту.

По результатам проведённой проверки Управление Ространснадзора по Приволжскому округу выявило семь нарушений. Руководству судоходной компании было выдано предписание устранить их до 27 марта 2017 года. Внеплановая проверка ведомства, прошедшая с 28 марта по 24 апреля, обнаружила, что предписание проигнорировано.

«Нарушения, указанные в п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 предписания, в установленный срок не устранены», — говорится в материалах дела.

За неисполнение требование госоргана судоходную компанию 11 и 22 мая 2017 года привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тыс. рублей.

По информации Ространснадзора, АО не обеспечило проведениедополнительной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры — Казанский пассажирский порт, не провело проверку сил обеспечения транспортной безопасности объекта из числа работников. Кроме того, осуществлён допуск работников к информации ограниченного доступа без письменного распоряжения лица, ответственного за обеспечением безопасности, а информация с пометкой «для служебного пользования» передавалась от одного работника другому без разрешения вышеупомянутого лица.

«Образцы пропусков не согласованы с уполномоченными подразделениями органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и Федеральным агентством морского и речного транспорта, — говорится в материалах дела. — Не обеспечен необходимый количественный и качественный состав, а также размещение технических систем и средств досмотра для обследования, распознавания и идентификации объектов досмотра в целях обнаружения предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности объекта и на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры».

В числе последних — детектор взрывчатых веществ и стационарный металлодетектор на двух КПП объекта.

В иске «Татфлот» ссылался на то, что выявленные недочёты были устранены в срок. Но Арбитражный суд Татарии в своём решении отметил, что «изучив материалы дела, суд не усмотрел надлежащих доказательств своевременного и адекватного реагирования в части выполнения инспекторского предписания».

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не единственный факт нарушений со стороны судоходной компании в этом году. 21 мая пассажирский теплоход «Москва-130», следовавший в Казань, в нарушение правил безопасности перевозок был перегружен в 1,5 раза. В тот день на Куйбышевском водохранилище порывы ветра достигали 14−17 метров в секунду, что могло привести перегруженное судно к трагедии.

Теплоход судоходной компании АО «Татфлот» вышел из Ташевки с 440 пассажирами на борту, из которых 35 — это дети. Вместимость же судна составляет всего 300 человек, на это число рассчитаны и спасательные средства. Всего на борту в тот день было 345 спасжилетов, из них 30 — на детей и 8 спасательных плотов на 25 человек.

В месте прибытия во второй половине дня в правоохранительные органы обратились пассажиры судна, которые и пожаловались на вероятный перегруз.

По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел. 56-летний сменный капитан судна проходит подозреваемым по пункту «а» части 4 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 24 мая Московский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следственных органов и определил его под домашний арест.

Читайте также: Перегруз теплохода в Татарии: повторение истории