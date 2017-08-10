Нефть колеблется по двум причинам

Москва, , 13:12 — REGNUM На дневных торгах 10 августа цена на нефть Brent находится на уровне $52,9 за баррель и продолжает расти, хотя этот рост на момент написания данного обзора выглядит не очень убедительным (всего 0,5%), заявила корреспонденту заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Тем не менее сегодня утром котировки Brent поднялись выше $53 за баррель, однако удержались на этом уровне недолго: биржевые игроки на этом уровне сразу начали фиксировать прибыль. Тем временем техасская нефть WTI подрастает на 0,2%, хотя до сих пор не поднялась до $50 за баррель», привела цифры эксперт.

«Видимо, в преддверии публикации статистики о коммерческих запасах нефти в США сегодня вечером биржевые игроки пока не готовы играть на повышение. В США эксперты ожидают сокращение запасов нефти, однако у рынка свежо в памяти сильное расхождение прогноза экспертов с реальными результатами на прошлой неделе: в тот момент запасы нефти в США сократились всего на 1,53 млн баррелей, хотя рынок ждал снижения этого показателя более чем на 2 млн», — пояснила Мильчакова.

По ее словам, «пока на торгах по Brent имеет место достаточно затяжной боковик, верхняя граница коридора которого постепенно расширяется. Ожидаются колебания цен на уровне в $51−53 за баррель. Причин здесь может быть несколько».

«Во-первых, обещания Ирака, Малайзии и Казахстана сократить добычу нефти в рамках взятых на себя обязательств по снижению добычи. Во-вторых, Саудовская Аравия обещает сократить экспорт нефти на 520 тысяч баррелей в сутки, что также положительно воспринимается нефтяным рынком», — пояснила Мильчакова.

«Скорее всего, в ближайшие дни нефть Brent по-прежнему будет торговаться в коридоре $51−53 за баррель. Верхняя граница коридора может быть превышена, если данные по запасам нефти в США сегодня не разочаруют рынок», — полагает эксперт.

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