Кабмин Украины позволил «Нафтогазу» взять кредит

Киев, , 13:12 — REGNUM 3,5 млрд гривен ($140 млн) возьмет в кредит НАК «Нафтогаз», сообщает 10 августа УНН.

Согласно сообщению, «Нафтогазу» будет выделена невозобновляемая кредитная линия ПАО «Акционерный банк (АБ) «Укргазбанк». Выделение кредита было согласовано нефтяной государственной компанией с правительством Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 8 августа долги предприятий теплокоммунальной энергетики (ТКЭ), ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед «Нафтогазом» составили $1,2 млрд, большую часть из которых составляет задолженность за газ, используемый для производства теплоэнергии.

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Отметим, что между «Нафтогазом» и «Газпромом» по-прежнему продолжаются судебные разбирательства относительно задолженностей. «Газпром» требует с «Нафтогаза» порядка $40 млрд, украинская компания с «Газпрома» — около $27 млрд». Окончательное решение Стокгольмского арбитражного суда будет вынесено в конце ноября 2017 года.

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