Школьная форма стала «хорошисткой» — Роскачество

Москва, , 13:02 — REGNUM В России в 2017 году снизилась доля некачественной школьной формы. Нарушения санитарно-гигиенических показателей снижены в 2,4 раза по сравнению с прошлогодними исследованиями школьной формы. Таковы результаты исследования, проведенного Роскачеством.

Порядка 60% исследуемых торговых марок признаны качественными и высококачественными.

Исследование качества брюк для мальчиков школьного возраста в 2016 году выявило массовые отклонения изделий по санитарно-гигиеническим показателям (66 марок из исследованных 98 образцов от основных производителей и импортеров).

В 2017 года зафиксировано существенное повышение качества одежды для обучающихся. Результаты нового исследования показали, что качественными и высококачественными товарами можно назвать образцы 45 торговых марок из 75.

Самой распространенной проблемой в легкой промышленности остается несоответствие фактического состава изделия заявленному на маркировке. В исследовании 2017 года эксперты зафиксировали отклонения от заявленного состава ткани в 23 образцах из 75.

В частности, ткань некоторых школьных сарафанов для девочек совсем не содержала шерсти, хотя этикетки товаров говорили о ее наличии.

Но при этом факты подмены состава в 2017 году встречались существенно реже, чем в исследовании 2016 года. Так, случаи фальсификации по составу в детских брюках в 2016 году были выявлены в 49 случаях из 98.

Также выявлен ряд превышений действующих санитарно-гигиенических норм по безопасности — в 21 случае из 75 изделия не смогли соответствовать техническим регламентам Таможенного союза по показателю гигроскопичность — то есть способности ткани впитывать и удерживать влагу. В 2016 году несоответствия по данному показателю были отмечены в 41 образце из 98.

По таким показателям, как качество пошива, истираемость, пиллингуемость (появление катышков при эксплуатации), изменение линейных размеров после стирки, большинство образцов отвечают даже повышенным стандартам качества.

Многие производители провели внутренние расследования и устранили нарушения, а некачественные образцы формы были сняты с реализации.

Аналогичные меры будут приняты и по итогам нового исследования в отношении одежды для обучающихся.

Добавим, в исследование попала продукция 75 брендов из Китая, Белоруссии и 15 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, Ивановскую, Тульскую, Челябинскую область и Краснодарский край. Одежду для обучающихся изучали по 58 параметрам, в том числе на наличие токсичных веществ, устойчивости к окрашиванию, способности ткани «дышать», впитывать и удерживать влагу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году школьная форма получила двойку за качество. 80% школьной формы, в которой дети должны проводить в школе от четырех часов и до полного рабочего дня (если занятия в кружках и на продленке), было признано негодным для ношения.

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