В поисках лучшей доли: на Алтай приехали жить более 14 тыс. человек

Барнаул, , 13:20 — REGNUM Несмотря на то, что в Алтайском крае наблюдается положительная международная миграция, тенденция снижения числа выехавших из региона сохраняется. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

Так, за первое полугодие 2017 года в Алтайский край переехали более 14,3 тыс. человек, в том числе из других регионов России — 9,8 тыс. человек, из-за пределов страны — 4,5 тыс. человек. Число прибывших в край из-за пределов России в первом полугодии 2017 года на 506 человек превысило число выехавших. При этом число прибывших в Алтайский край из-за пределов Российской Федерации увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4%, в том числе из стран дальнего зарубежья — на 11,8%, стран ближнего зарубежья — на 0,7%. Количество выехавших за пределы страны в январе — июне 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 1,4%.

Между тем губернатор Алтайского края не согласен с тем, что всё больше людей уезжает из Алтайского края.

«На основании официальной информации возражаю. Не «всё больше», а как обычно. Более того, в 2016 году Алтайский край остается в общероссийском тренде: миграционная активность в регионе снижается. В частности, показатели внутрикраевой миграции в 2016 году сократились по сравнению с 2015 годом на 11,4 процента. Межрегиональная миграция остается стабильной с 2013 года. В среднем около 22 тысяч человек каждый год прибывает и около 33 тысяч выбывает из края в другие регионы России. В 2016 году количество въехавших в Алтайский край составило 22 483 человека, выехавших — 30 435», — подчеркнул глава края.

Напомним, по итогам 5 месяцев 2017 года (в сравнении с аналогичным периодом 2016 года) в Алтайский край въехали более 10 тысяч человек, в том числе из других регионов России — 7,2 тысячи человек. В 2016 году количество въехавших в Алтайский край составило 22 483 человека, выехавших — 30 435.

«Несмотря на свою кажущуюся прямолинейность, тема миграции не так проста, как кажется», — полагает Александр Карлин.

То, обстоятельство, что из Алтайского края в 2016 году в целом выехало больше людей, чем въехало (82 241 человек против 75 769) он назвал «исторически характерным для региона».

«Наша приграничная и аграрная территория во все времена характеризуется высокой интенсивностью миграционных процессов. Были, разумеется, в истории Алтая периоды, когда сюда приезжали десятки тысяч переселенцев из центральных областей России. В начале 20 века — после реформ Петра Столыпина. В годы Великой Отечественной войны, при эвакуации. В середине 20 века, вследствие государственных решений об освоении целинных и залежных земель… В «лихих девяностых» прошлого века мощный миграционный прирост происходил за счет возвращения наших соотечественников из бывших республик СССР. В остальное время в крае, как в большинстве восточных российских регионов, отмечается «западный дрейф» миграции. И дело здесь совсем не в размерах заработной платы и уровне жизни. Из богатых регионов, обладающих большими запасами нефти, газа и каменного угля, тоже уезжают в поисках лучшей доли», — заметил глава края.

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