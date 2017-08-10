Нефть будет расти?!

Москва, , 12:42 — REGNUM Цены на нефть получили поддержку после публикации отчета по запасам в США накануне, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

«Еженедельные данные по запасам показали снижение почти на 6,5 млн баррелей. По итогам торговли в среду сентябрьский фьючерс на североморскую смесь Brent прибавил 1,5%. В четверг утром рост продолжается. 10 августа в первые часы торговли котировки поднимались до 53 долларов», — привел цифры эксперт.

«Уровень текущих цен является максимальным с начала лета. 10 августа ожидается ожесточенная борьба быков и медведей за данный уровень сопротивления. С учетом последней динамики цен черное золото достаточно легко можно себе представить пробой 53 долларов», — предположил Задоя.

Однако, по его мнению, с технической точки зрения рост будет ограничен 54—55 долларами в ближайшей перспективе.

«С учетом того, что сделка ОПЕК+, как говорят на рынке, «трещит по швам», а рост добычи в США продолжает беспокоить инвесторов, поверить в более сильный рост нефти сейчас довольно сложно», — считает эксперт.

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