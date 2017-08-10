Отказ от доллара: Готова ли Россия уйти с нефтяного рынка?

Москва, , 12:46 — REGNUM Российская экономика может отказаться от доллара, если готова потерять нефтяной рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

О том, что РФ может сократить зависимость от американских платежных систем и отказаться от доллара как от расчетной валюты ранее заявлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, такое решение РФ может принять в ответ на новые санкции со стороны США.

«Мы можем отказаться от расчетов в долларах, но вреда для российской экономики от такого шага будет гораздо больше», — считает Николаев.

С его точки зрения, обсуждать вопрос отказа от продажи нефти за доллары можно было бы только в случае, если структура экономики страны была бы другой. Например, если бы в ее структуре была большая доля высокотехнологических отраслей, причем качественных.

«Но наша экономика сырьевая, а нефть, в первую очередь, биржевой товар и общепринятая расчетная единица за нефть это доллар», — отмечает Николаев.

По его словам, некоторые арабские страны ранее уже пытались уйти от платежей в долларах, но у них это не получилось. В торговле нефтью доллар все еще остается основным платежным средством.

«Мы, конечно, можем сказать, что доллары нам не нужны, но на рынке нефти предложение сегодня превышает спрос, это рынок потребителя, а не покупателя. Если мы откажемся от доллара, мы просто потеряем этот рынок», — уверен Николаев.

Вместе с тем главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев считает, что отказ от использования доллара США станет дополнительной нагрузкой для российского бюджета.