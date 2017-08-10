Доллар приковали к 60

Москва, , 12:37 — REGNUM Ситуация на российском валютном рынке выглядит чрезвычайно спокойной в последнее время. Так, с начала августа российский рубль стабилен по отношению к доллару и несколько укрепился по отношению к евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

По его мнению, «причиной этому служит позитивная динамика цен на нефть. Североморский сорт Brent сегодня, 10 августа, достиг максимального уровня цен с начала лета. Произошло это после позитивного отчета по запасам в США. Курс доллара на московской бирже, как прикованный, держится около отметки 60 рублей».

«Складывается ощущение, что «невидимая рука» при любых отклонениях от обозначенного курса поправляет его положение вне зависимости от ситуации на международных рынках», — отметил эксперт.

«10 августа, скорее всего, сохраняться прежние тенденции. Доллар будет держаться около отметки 60 плюс/минус 30 копеек», — считает Задоя.

«Однако в случае, если котировки черного золота успешно преодолеют 53 доллара за баррель Brent, то можно ожидать попытки столкнуть курс основной валютной пары на ММВБ до 59,30—59,50», — полагает эксперт.

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