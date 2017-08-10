В Рязани владельцы квартир в 26 домах могут стать обманутыми дольщиками

Рязань, , 12:17 — REGNUM В Рязанской области в зоне риска находятся 26 строящихся дома. Об этом в интервью газете «Рязанские ведомости» сообщил министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов, который чуть было не покинул свой пост из-за бездействия. По данным чиновника, по этим домам заключено 2213 договора долевого участия.

«Просрочка исполнения обязательств перед дольщиками составляет от месяца до нескольких лет. Завершение строительства большей части объектов из этого перечня, а это более 1500 договоров, практически не вызывает сомнений. Тем не менее срок исполнения обязательств нарушен, поэтому завершение строительства находится на особом контроле», — сказал Вячеслав Меньшов.

Пока же в реестр обманутых дольщиков включено 234 человека. Они вложили свои деньги в строительство домов компаниями «Вятич», «РоскапиталСтрой», «Лидер» и другими.

Между тем, по всей видимости, врио главы региона Николай Любимов не сильно доверяет министру строительного комплекса. Напомним, что ранее Вячеслав Меньшов находился на грани увольнения как раз из-за проблем обманутых дольщиков. Теперь же Николай Любимов поручил Вячеславу Меньшову составить список всех жилых домов, где сорваны сроки ввода в эксплуатацию. Эти адреса будут включены в график рабочих поездок главы области.

Кроме того, в ближайшее время Вячеслав Меньшов должен будет отчитаться в том, выполнено ли поручение о создании сайта, где опубликована информация обо всех строящихся объектах и разрешениях на строительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема обманутых дольщиков стала для врио губернатора близкой после того, как к нему на прием прорвались дольщики из города Кораблино, где с 2013 года никак не могут достроить многоэтажку. С этого времени дважды менялась компания-застройщик. Однако люди так и не переехали в уже оплаченные квартиры. Причем жители пожаловались и на региональное министерство, которое не может дать внятного ответа на вопросы дольщиков.

Тогда глава области поручил руководителю министерства строительного комплекса Рязанской области Вячеславу Меньшову решить проблему до 10 июля. В противном случае чиновник мог уйти в отставку. Проблема начала решаться уже через три дня.

После примеру коллег по несчастью последовали и обманутые дольщики, которые вложили свои деньги в строительство жилого комплекса «Аэробус». Они провели одиночные пикеты около зданий органов власти. Жители попросили администрацию Рязани и лично врио главы региона Николая Любимова о помощи.

Отметим, что в феврале 2017 года по факту обмана дольщиков было возбуждено уголовное дело. Статья — 200.3 УК РФ — «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

Кроме того, в июле было возбуждено дело о мошенничестве при строительстве домов другой компанией. Признаки мошенничества прокуратура нашла в деятельности ООО «Мега Трейд».