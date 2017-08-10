Воронежские соколы полетят по маршруту «Галичья гора» – Ближний Восток

Воронеж, , 12:21 — REGNUM Питомник хищных птиц заповедника Воронежского государственного университета (ВГУ) «Галичья гора» будет поставлять соколов на Ближний Восток, сообщает пресс-служба университета.

Сообщается, что 60 хищных птиц из питомника будут отправлены в Марокко, Катар и Объединённые Арабские Эмираты уже в сентябре 2017 года. При этом стоимость каждой птицы достигает $200 — в эту сумму входит подготовка документов на птиц и их отправка.

Отмечается, что в арабских странах соколиная охота является давней традицией и частью культуры, а соколы из заповедника ВГУ уже обучены всем необходимым для этого навыкам.

«Хищные птицы разводятся один раз в год, после чего молодых особей необходимо подготовить к продаже. Орнитологи «Галичьей горы» тренируют их, учат охотиться и «общаться» с добычей», — рассказал заведующий питомником Пётр Дудин.

Всего в 2017 году будет выращено около 100 соколов, часть из которых уже отдана российским сокольникам.

«Поставка птиц для охоты — это основное направление нашей работы, но не единственное. Соколов используют для отпугивания птиц-«вредителей» там, где они опасны: в аэропортах и на предприятиях, в парках и садах», — добавил Дудин.

Как сообщает пресс-служба ВГУ, хищные птицы из питомника «Галичьей горы» известны не только в России, но и за её пределами. Так, в 2014 году в ОАЭ сокол-балобан, выращенный в питомнике, занял первое место в международном чемпионате соколов.