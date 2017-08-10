Второй шанс Карелии: президент обещал помочь с финансированием ФЦП

Петрозаводск, , 11:50 — REGNUM Врио главы Артур Парфенчиков и президент страны Владимир Путин договорились о финансировании федеральной целевой программы социально-экономического развития республики (ФЦП) на три ближайших года. Об этом впервые Артур Парфенчиков заявил накануне на встрече с жителями Суоярвского района. По словам регионального руководителя, удалось заручиться поддержкой главы государства, и в следующем году республике из федеральной казны должны направить первые три миллиарда рублей. Поскольку ФЦП во многом разрабатывалась под столетие образования Карелии (в 2020 году), финансирование продолжится в 2019 и 2020 годах: также примерно по три миллиарда в год. Отметим, что появление ФЦП развития Карелии предыдущее руководство республики во главе с Александром Худилайненом считало своей главной заслугой. Планировалось, что с 2016 по 2020 год на программу из федерального бюджета и будет выделяться по 3 миллиарда рублей ежегодно. Но в 2016 году на эти цели в бюджете страны были заложены 200 миллионов рублей, а на 2017 год — 169 миллионов. Напомним также, Владимир Путин посетил Карелию 26 июля. Артур Парфенчиков представил руководителю государства стратегию развития республики и по итогам этой презентации президент принял решение выделить средства.

Также отметим, что средства ФЦП в Карелии намерены направить по следующим направлениям: во-первых, продолжение газификации районов республики. Во-вторых, строительство новых ГЭС. В-третьих, прокладка региональных дорог, развитие водного и воздушного сообщения. Параллельно должна начаться модернизация предприятий еще советской постройки. Технологии 70−80-х годов прошлого века предстоит заменить на современные, а также создать, в том числе на базе этих предприятий, новые производства.